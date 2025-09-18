Congresso tira proveito da disputa entre o bolsonarismo e o governo Lula

É do ex-governador mineiro Magalhães Pinto a máxima de que “Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito; olha de novo e já mudou”. A forma que hoje se desenha em meio a crises, negociações nebulosas e acordos firmados e rompidos aponta perdas e pequenas vitórias para o governo Lula, para o bolsonarismo e para o Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto o Congresso, capitaneado pelo centrão, só ganha: faz barba, cabelo e bigode. É o cenário que se emoldura com as aprovações pela Câmara dos Deputados da PEC da Blindagem e da urgência de um projeto de lei para rever penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado.

A PEC que prevê a abertura de ação penal contra deputados e senadores apenas com aval dos pares, por meio de voto secreto, dá um benefício injustificável para todo o parlamento, mas tem o centrão como principal interessado. O grupo que domina a Câmara teme as dezenas de investigações em curso no STF por desvios com emendas parlamentares. Quer continuar a manobrar, sem transparência, bilhões de reais do erário sem ser molestado quando surgirem indícios de crime.

Para garantir a aprovação da PEC, o centrão contou com a adesão maciça da bancada bolsonarista, que usou a desculpa da proteção contra uma alegada perseguição do STF. Esperava ainda o apoio do PT, que roeu a corda e entregou poucos votos. A vingança, no dia seguinte, foi aprovar a urgência de um projeto de anistia que antes parecia fadada a ser derrotada.

Por ora, tudo indica que as costuras em torno do projeto de lei vão parir um texto que reduzirá penas e não chegará ao ponto de perdoar crimes, salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro e torná-lo outra vez elegível. Ganha também o centrão. É sabido que o agrupamento suprapartidário e fisiológico não quer Bolsonaro reabilitado, mas sim o seu endosso à candidatura do governador paulista, Tarcísio de Freitas, ao Planalto. Contam com a gratidão do ex-presidente por uma articulação que possivelmente diminuiria a sua pena e se somaria a negociações com o STF que garantiriam a prisão domiciliar.

O bolsonarismo celebra o triunfo sobre o governo na votação da urgência, mas não deve levar a anistia ampla, geral e irrestrita que defende. O STF, ainda que veja as sentenças conhecidas na semana passada não se concretizarem, enxerga uma brecha para a pressão sobre a Corte diminuir. O relator escolhido para o projeto de lei, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. O meio-termo da anistia também não é derrota ou vitória total para o governo Lula. Ao longo das negociações, para angariar votos do PT, o presidente da Câmara, Hugo Motta, teria dito a Lula que, sem a PEC da Blindagem, pautas do governo teriam dificuldades na Casa. Em meio aos conchavos que se entrelaçam, uma apuração do jornal Folha de S.Paulo sustenta existir um acordo entre Alexandre de Moraes e o centrão, personificado por Motta, pela redução de penas e prisão domiciliar de Bolsonaro. Tudo em nome de uma “pacificação”.

A PEC da Blindagem deveria ser barrada no Senado, mas diante de tantas reviravoltas políticas sabe-se lá qual será o seu destino, assim como as reais consequências do projeto de revisão de penas. Mas, ainda que a forma das nuvens sobre Brasília mude, o centrão continuará a buscar formas de tirar vantagens e se proteger, como faz agora, usando o governo e a oposição para alcançar os seus propósitos, que não são os mesmos do país. A pacificação de que o Brasil precisa deveria ser fruto do equilíbrio entre os poderes e posturas republicanas. Dificilmente será alcançada com acordões.