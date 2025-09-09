Comparação mostra contrastes entre a Educação Superior do Brasil e de outros países

Cotejar o Brasil com outras nações, nos mais diversos aspectos, é sempre útil para se ter uma noção mais exata do patamar em que o país se encontra no mundo e em quais tópicos precisa avançar. Uma das áreas em que essa comparação é mais importante é a educação, devido à reconhecida necessidade nacional de um salto na qualidade de ensino, em todos os níveis.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) apresentou ontem o relatório Education at a Glance, que confronta dados dos países integrantes do grupo e de outros que foram incluídos no trabalho. O Brasil é uma dessas nações analisadas, a despeito de não integrar a OCDE. Neste ano, o relatório se debruça em especial sobre a Educação Superior.

O trabalho confirma que a graduação é fator que eleva a renda, mas nota que essa diferença é ainda maior no Brasil. Isso aponta para a desigualdade persistente no país e para a necessidade de ampliar a fatia da população com acesso a faculdades, embora se saiba que a qualidade dos cursos que se disseminam de norte a sul também precise melhorar. Na média da OCDE, pessoas com idade entre 25 e 64 anos com ensino superior têm renda média 54% do que os demais. No Brasil, no entanto, essa diferença salta para 148%. Trata-se de um achado que atesta a ligação da iniquidade social com a instrução. A conclusão é comprovada por outro recorte analisado. Os ganhos de quem não completou o Ensino Médio ficam, em média, 25% abaixo de quem percorreu todo o ciclo escolar.

Merece reflexão o contraste entre as áreas mais procuradas da Educação Superior no Brasil e nos demais países. Na média da OCDE, 23% dos adultos são formados em áreas da ciência, tecnologia, engenharias e matemática, ou STEM, na sigla em inglês. Mas há países que chegam a níveis bem maiores, como a Alemanha (35%) e a Coreia do Sul (32%). A situação do Brasil não é nada alentadora por estar também abaixo de outros emergentes, como a Índia (28%) e o México (26%). O país figura nas últimas posições, ao lado da Argentina, com 16% dos graduados na área STEM. As preferências nacionais, talvez reflexo da maior facilidade de implantação dos cursos, são faculdades de administração e direito. Nestas, o Brasil está em posição de liderança, com 34%, enquanto a média da OCDE é de 23%.

Profissões como as engenharias e as ligadas à tecnologia e à matemática são base para impulsionar o setor industrial, a inovação e dar condições para o florescimento de áreas ligadas à inteligência artificial (IA), ciência de dados e automação, entre outras. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta um déficit de 75 mil engenheiros no Brasil. O Censo da Educação Superior, do governo federal, mostra uma queda alarmante das matrículas em cursos de engenharia, de 1,25 milhão em 2015 para 894,4 mil em 2023.

Elevar o interesse dos jovens pelas engenharias e campos afins depende, em grande medida, de um melhor ensino de matemática na Educação Básica. Crianças e adolescentes brasileiros têm se saído mal nas avaliações internacionais e internas. É matéria essencial para a absorção de uma ampla variedade de conhecimentos complementares ligados às ciências e à tecnologia e, portanto, precisa ser lecionada de forma mais atrativa.



























