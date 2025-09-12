Com nervos políticos à flor da pele, é hora de temperança

A condenação de Jair Bolsonaro e de outras figuras centrais de seu governo por golpe de Estado tem como consequência imediata uma inevitável escalada da tensão política no país. Na base da sociedade e nos círculos de poder, quem se opõe ao resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) protesta e lista motivos para deslegitimar a decisão, enquanto os detratores do ex-presidente celebram efusivamente o desfecho.

Com os nervos à flor da pele, seria conveniente que lideranças políticas e vozes influentes de ambos os polos refletissem sobre o risco dos discursos inflamados e voltados a fustigar adversários, transformados em inimigos. O perigo é a retórica virulenta extrapolar para a violência. A lógica dos algoritmos de redes sociais, onde ocorre boa parte do debate público, é de amplificar mensagens que despertem emoções fortes, como a desumanização dos oponentes. Em meio às multidões, sempre pode existir alguém suscetível a atos extremos.

Desatinos por motivação política e ideológica têm sido recorrentes no Brasil e nos Estados Unidos, exemplos de polarização exacerbada, quando se ultrapassa os limites do debate civilizado e as divergências descambam para a barbárie. O caso mais recente nos EUA é o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk, na quarta-feira. Em junho, a deputada democrata de Minnesota Melissa Hortman e o seu marido foram mortos a tiros; horas antes, o mesmo executor feriu o senador estadual John Hoffman. Em abril, a casa do governador democrata Josh Shapiro foi incendiada. O presidente republicano Donald Trump, há um ano, quando era candidato, escapou de um atentado ao levar um disparo de raspão na orelha.

No Brasil, o quadro também é preocupante. Um levantamento das organizações Justiça Global e Terra de Direitos, apresentado em dezembro de 2024, mostrou que a eleição municipal daquele ano teve o maior número de casos de violência dirigida a pessoas que se candidataram desde o primeiro ano do acompanhamento, em 2016. Foram 714 episódios registrados. Um dos mais rumorosos casos no país foi a tentativa de assassinato a facadas do então candidato Jair Bolsonaro, na campanha presidencial de 2018. O ataque tem custos a sua saúde até hoje. Poucos meses antes, em maio, um ônibus de uma caravana do à época ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi atingido por disparos, no Paraná. E a eleição presidencial de 2022, transcorrida em um ambiente beligerante, teve uma profusão de casos de violência politicamente motivada com final fatal.

O país está a um ano de mais uma campanha eleitoral e lastimavelmente não se constata sinal palpável de arrefecimento da radicalização. O desfecho do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado deveria servir como um ponto de inflexão que levasse a maior moderação nas palavras e nos atos. É legítimo que correligionários de Bolsonaro tentem fazer valer as suas versões políticas dos acontecimentos e busquem uma saída para o seu líder, inelegível e sentenciado a prisão. Mas para cada ação virá uma reação do campo governista, em tom semelhante. O momento deveria ser de temperança e de relembrar que palavras também têm consequências que, a depender da modulação, podem ser trágicas. Violência não faz parte da democracia.



