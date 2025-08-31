Transparência total é o que se espera do Supremo

Começa amanhã, na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus que integram o chamado núcleo 1 da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado no país em 2022. Embora persista uma disputa de narrativas entre correntes políticas que disputam o poder e o apoio da opinião pública, os fatos que levam ao desfecho judicial são conhecidos e insofismáveis: enquanto uma multidão de vândalos depredava a sede dos três poderes da República em Brasília, os comandantes do movimento planejavam ações ainda mais violentas, entre as quais o assassinato e a prisão de autoridades legitimamente investidas em seus cargos.

O Brasil precisa mostrar ao mundo e aos próprios brasileiros que vive numa democracia plena, com total liberdade de expressão

Por isso, o ex-presidente, seu ajudante de ordens, ex-ministros e militares com cargos no governo estão sendo acusados de pelo menos cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Algumas dessas ações assim descritas em linguagem jurídica foram amplamente visualizadas pela população brasileira através da cobertura da imprensa, entre as quais a já referida depredação de prédios públicos no Distrito Federal, as restrições policiais impostas a eleitores adversários, os documentos encontrados pela Polícia Federal com o planejamento do golpe e a tolerância e incentivo aos acampamentos de manifestantes nas portas dos quartéis.

Pois é exatamente essa mesma transparência que deve presidir o julgamento dos ex-governantes, não apenas para que não paire dúvidas sobre o amplo direito de defesa garantido pela Constituição aos acusados como também para que a população brasileira e observadores estrangeiros possam acompanhar e fiscalizar a ação judicial. Como é de conhecimento público, o julgamento do ex-presidente brasileiro virou um caso de diplomacia internacional com a declarada interferência do governo dos Estados Unidos, por motivos ideológicos e econômicos.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a mais alta corte da Justiça brasileira também está sendo julgada, até mesmo porque tem sido bastante questionada por suas investidas em prerrogativas de outros poderes. Além disso, carrega um vício de origem decorrente do sistema de escolha de seus integrantes: tanto o relator desse processo quanto outros ministros do tribunal participaram ativamente da atual administração e de governos anteriores. É natural, portanto, que parcela importante de brasileiros suspeite da isenção dos julgadores.