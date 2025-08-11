Que se cumpra a promessa de levar acesso asfáltico a todos os municípios gaúchos

Por meio da Secretaria de Logística e Transportes, o Palácio Piratini mantém a promessa, já reiterada outras vezes, de que até o final de 2026 os últimos municípios gaúchos sem acesso asfáltico terão as obras concluídas ou em andamento. Neste momento, conforme balanço do governo gaúcho divulgado na semana passada, são 20 cidades com trabalhos em curso. Mas ainda restam 16 com a população à espera de ver as máquinas no trecho, no aguardo de vislumbrar de fato o fim do calvário de não contar com rodovia pavimentada para chegar ou sair de suas comunidades e de enfrentar a poeira e o atoleiro comuns às vias de chão batido.

Convém acompanhar, portanto, para cobrar e conferir o cumprimento do compromisso. Se a palavra for honrada, será um feito de significativo valor simbólico. A existência de dezenas de municípios gaúchos sem acesso asfáltico, afinal, é uma chaga que perdura há décadas. Atravessou diferentes governos sem uma solução definitiva até aqui, como resultado da crise crônica das finanças gaúchas.

Ter uma estrada asfaltada que liga a cidade a municípios vizinhos e ao resto do Estado, em regra, determina o nível de desenvolvimento econômico de uma comunidade, a qualidade de vida, o bem-estar e a própria autoestima dos habitantes. Um município sem acesso pavimentado tem maior dificuldade de atrair empresas ou mesmo de ver progredir empreendimentos locais. Escoar bens por vias de terra é mais oneroso e afeta a competitividade. A população dessas cidades, pela mesma causa, paga mais caro pelo que compra de fora. O transporte sempre foi um dos mais importantes componentes formadores dos custos.

Por todas essas razões, é de se esperar que definitivamente se encerre a era de existir algum município do Rio Grande do Sul sem acesso pavimentado. Mas promessas, deve-se lembrar, não são novidade. No final do governo Antonio Britto (1995-1998), por exemplo, chegaram a ser licitadas todas as ligações sem asfalto do Estado. Falta de recursos, problemas em projetos, imbróglios jurídicos, quebras de contrato ou desistência de empreiteiras em realizar as obras, no entanto, frustraram as expectativas.

No início de 2023, no alvorecer do segundo mandato de Eduardo Leite, a pasta dos Transportes reiterou a promessa de acabar com os acessos de chão batido. À época, eram 47 municípios do Estado nessa condição. Em 2019, no começo da gestão, eram 62. Na semana passada, foram assinadas as ordens de serviço para mais três trechos, que beneficiarão Quevedos, São José das Missões e Sede Nova. Espera-se ainda que sejam obras de qualidade, que perdurem e não se esfarelem pouco tempo depois de inaugurações festivas. A manutenção adequada desses novos trechos é outro desafio e, da mesma forma, depende de uma situação financeira do Estado mais equilibrada.

O certo é que não é razoável que o Rio Grande do Sul, um dos Estados mais desenvolvidos do país, chegue ao fim do primeiro quarto do século 21 com populações ainda sem um serviço básico. Uma infraestrutura rodoviária digna não é feita apenas de grandes obras estruturantes. Para dezenas de milhares de gaúchos, bastam poucos quilômetros de asfalto.
















