Novo plano diretor da Capital merece a atenção dos porto-alegrenses

Planos diretores são uma espécie de acordo entre o poder público e a sociedade para estabelecer as diretrizes do desenvolvimento econômico e social de um município. Versam sobre diversos aspectos, como a ocupação do solo, a infraestrutura e questões ambientais, entre outros. Delineiam o futuro dos centros urbanos e ajudam a moldar a qualidade de vida que a população terá décadas à frente. Conforme a lei federal de 2001 que ficou conhecida como Estatuto da Cidade, devem passar por revisão, no máximo, a cada 10 anos.

É usual que a discussão sobre planos diretores gere controvérsias devido às várias dimensões envolvidas

No Rio Grande do Sul, a reanálise periódica da legislação que é a base do planejamento dos municípios ganhou maior importância devido à emergência climática. As enchentes recentes mostraram a importância de reordenar os espaços e não permitir, por exemplo, moradias em áreas de risco, sujeitas a alagamentos e deslizamentos de encostas.

Neste momento, é Porto Alegre que está na reta final do chamado novo Plano Diretor Urbano Sustentável. A minuta será apresentada e debatida com a população em uma audiência pública marcada para o próximo sábado, às 10h, no Auditório Araújo Vianna. Mas o documento já está à disposição no site da prefeitura de Porto Alegre, onde pode ser lido e receber contribuições. A fase seguinte será a apreciação pela Câmara de Vereadores.

O que for decidido, ao final do processo, repercutirá por décadas na capital dos gaúchos. É o momento, então, de buscar se informar, se apropriar das mudanças sugeridas e, de alguma forma, participar da construção do consenso que virá. O Araújo Vianna comporta 3,1 mil pessoas e cerca de 1 mil já se inscreveram.

É usual que a discussão sobre planos diretores gere controvérsias devido às várias dimensões envolvidas. Merecem, portanto, ampla e exaustiva análise. A proposta da prefeitura de Porto Alegre prevê a construção de prédios mais altos em algumas áreas mais centrais, em busca de uma verticalização da cidade. A intenção é promover um adensamento não apenas construtivo, mas demográfico. A projeção da prefeitura é de que essas regiões _ como o Centro Histórico, o 4º Distrito e pontos próximos a grandes avenidas _ atraiam cerca de 150 mil moradores em duas décadas. A intenção é que as pessoas morem mais perto de onde trabalham e, estando próximas às grandes artérias viárias, tenham menor tempo de deslocamento, facilitando a mobilidade urbana.

A despeito de críticas como o maior sombreamento e questionamentos sobre impactos ambientais, não há dúvidas de que a verticalização é uma tendência no planejamento das grandes cidades, pela otimização do uso da infraestrutura. A expansão horizontal amplia o tempo de deslocamentos, eleva a emissão de gases causadores de efeito estufa, encarece custos de implantação de serviços básicos como saneamento e energia e pressiona as franjas verdes dos municípios. Mas são cabíveis os questionamentos sobre se essa área adensada terá uma infraestrutura capaz de comportar a maior concentração e em relação aos efeitos na impermeabilização da cidade, que sofre com constantes alagamentos, além das demais adaptações aos efeitos das mudanças climáticas.

Se existem dúvidas, ainda há tempo de saná-las e, de forma democrática, aperfeiçoar o documento que norteará o redesenho da capital do Rio Grande do Sul.



































