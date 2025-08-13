Muito além do pacote de socorro, Brasil precisa mirar a competitividade da indústria nacional para abrir mercados

Após fatigante demora, mais de um mês depois de os Estados Unidos avisarem que imporiam uma sobretaxa de 50% às exportações brasileiras, o governo federal apresentou nesta quarta-feira as medidas voltadas a socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço. É inequívoco que as companhias atingidas de forma abrupta, com significativo grau de dependência de vendas para o mercado norte-americano e pertencentes a setores que não apareceram na lista de exceções divulgadas no final de julho pela Casa Branca, necessitam de fôlego. Mas são providências apenas paliativas. Ainda é preciso resolver, em um horizonte de médio e de longo prazos, como compensar a inviabilização dos embarques para os EUA e se proteger da incerteza sobre quando os negócios serão normalizados.

Não se pode descartar que os avanços nas tratativas entre Brasília e Washington sejam mínimos ou inexistentes nos próximos meses

O pacote anunciado contém opções como linha de crédito, adiamento de cobrança de impostos, mais acesso a seguro para operações de exportação, maior reembolso de créditos tributários e incentivo a compras governamentais de produtos perecíveis. Espera-se maior detalhamento das ações nos próximos dias e aguarda-se que as empresas abalroadas pelo tarifaço consigam acessar o alívio oferecido pelo governo de maneira ágil, sem entraves burocráticos. Muitas das companhias que terão de recorrer ao auxílio são do Rio Grande do Sul. O Estado teve grande parte de sua pauta exportadora fora do rol de exceções. Soou estranha a falta de medidas para manutenção de empregos.

De forma genérica, o pacote do Planalto incluiu a busca por novos mercados. Eis um ponto que, embora não tenha efeito imediato, requer ter atenção especial.

Por mais difícil que pareça, devido à natureza política do tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil, ainda é preciso insistir na reabertura de canais de diálogo com os EUA para reduzir a oneração e ampliar a quantidade de produtos excluídos da tarifa proibitiva de 50%. Mesmo assim, não se pode descartar que os avanços nas tratativas entre Brasília e Washington sejam mínimos ou inexistentes nos próximos meses. Passa a ser essencial, portanto, apostar na via da diversificação de destinos e abertura de novos mercados no Exterior.

O Brasil é um dos países mais competitivos do mundo em produtos básicos, como alimentos. Há demanda global e, portanto, redirecionar vendas não exige nenhum esforço descomunal. O cenário é bem diferente, porém, em produtos com maior valor agregado, desde máquinas a calçados, itens para os quais o país tinha nos EUA um dos principais mercados, mas deixa a desejar em termos de competitividade global.

Por linhas tortas, o baque do tarifaço produzirá efeitos positivos ao longo do tempo se servir para um despertar sobre a importância de o país avançar nas condições para fazer a indústria concorrer em pé de igualdade em todo o mundo. É essencial trabalhar por ações que diminuam o custo Brasil e permitam a desburocratização, a queda estrutural do juro, um aumento da produtividade do trabalho e investimentos para qualificar a infraestrutura. A reforma tributária, que beneficia o setor manufatureiro, foi apenas um primeiro passo nessa caminhada. Crises criam desafios, mas também trazem oportunidades. A reação ao tarifaço também deve ser estratégica.



















