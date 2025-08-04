Flexibilização para obter a CNH não pode ser freada por interesses corporativos ou acelerada pelo ímpeto de obter popularidade

O ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou na semana passada a proposta de acabar com a obrigatoriedade de autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Seria uma forma de baratear e diminuir a burocracia para conseguir a licença para dirigir. Não resta dúvida de que os custos hoje são elevados e inviáveis para uma ampla parcela da população, que vê inclusive as suas possibilidades profissionais serem limitadas. O desembolso fica entre R$ 3 mil e R$ 4 mil, referiu o ministro. No Estado, o valor para motocicletas é R$ 2.705,84 e para automóveis (categoria B), de R$ 2.711,91. Mais em conta, mas ainda assim salgado.

A ideia, ainda não abraçada oficialmente pelo Planalto, tem ao menos o condão de trazer à tona a discussão sobre o custo elevado da CNH. Trata-se de um propósito correto, mas que não pode ser perseguido de forma irresponsável e populista. Os opositores ao fim da aprendizagem teórica e prática nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) temem que a flexibilização gere motoristas mais despreparados e, ao fim, aumento de acidentes e mortes nas ruas e estradas do país. O barateamento e a desburocratização não podem ter como consequência o aumento da carnificina no trânsito. Conforme o Atlas da Violência de 2025, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o trânsito no Brasil vitimou 35 mil pessoas em 2023, sem falar nos feridos, nos incapacitados e nos custos para o SUS. A segurança não pode ser negligenciada.

Pelas implicações, uma mudança como essa deve ser precedida por uma ampla análise de especialistas no tema e pelo exame pormenorizado de cada ponto da proposta. A pasta cita EUA, Canadá, Inglaterra e Japão como exemplos de países em que não há obrigatoriedade de autoescola. Nenhum desses tem um grau de violência de trânsito semelhante ao do Brasil ou conta com estradas tão precárias e, possivelmente, o mesmo nível de impunidade dos crimes ao volante. Sem falar na educação para o trânsito, ponto falho no Brasil, como mostra o comportamento imprudente de motoristas no trânsito.

Conforme o ministério, a autoescola passaria a ser opcional. O conteúdo teórico poderia ser assimilado por meios digitais e as aulas práticas ministradas por instrutor autônomo credenciado pelos Detrans. Permaneceria necessário passar nas provas teórica e prática. A pasta sustenta ainda que isso diminuiria a quantidade de condutores nas ruas sem habilitação, elevando a segurança viária. O custo da CNH cairia 80%. Uma pesquisa contratada pelo governo apontou que um terço dos brasileiros aptos não possui habilitação pelo custo impeditivo. Alguns Estados já começaram a implementar a lei da CNH Social, que destina parte do dinheiro de multas para custear a carteira de pessoas inscritas no Cadastro Único de programas assistenciais, mas a demanda é muito maior do que a oferta.

A mudança poderia ocorrer por ato do Executivo, sem passar pelo Congresso. Esse detalhe cria o risco de uma alteração açodada e de cunho eleitoreiro. Uma alteração dessa magnitude precisa ser bem embasada, sem ser freada pelos interesses corporativos de quem monopoliza a formação ou acelerada pelo ímpeto de obter dividendos de popularidade.