Expointer anuncia um futuro de raízes fortes

Não poderia ter sido melhor escolhido o slogan da 48ª edição da Expointer, a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, que começa neste sábado e vai até o dia 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Quando anunciam aos visitantes que “nosso futuro tem raízes fortes”, os agricultores, os criadores, os empresários e os governantes gaúchos não estão se referindo apenas à história de um Estado que cresceu e se desenvolveu a partir das lides do campo, mas também reafirmam a resiliência dos rio-grandenses para se reerguer depois de cada dificuldade.

A feira será, novamente, um grande palco para o desfile de animais, para as novidades tecnológicas da indústria do campo e para os produtos da agroindústria e da agricultura familiar

Só mesmo um povo com raízes fortes seria capaz de organizar essa grande festa do setor primário depois de ter enfrentado três estiagens seguidas, uma grande enchente estadual e outras pequenas localizadas, o endividamento decorrente das intempéries que ainda não está equacionado e, por fim, os efeitos do recente tarifaço norte-americano. Porém, mesmo nesse contexto de obstáculos sequentes, todos podem ficar certos de que as raízes do trabalho e da coragem brotarão e produzirão árvores, frutos, grãos, alimento para o gado, animais saudáveis, carne, máquinas agrícolas, novas tecnologias, inovação, todo o progresso contido na semente milagrosa da determinação.

A feira será, novamente, um grande palco para o desfile de animais, para as novidades tecnológicas da indústria do campo e para os produtos da agroindústria e da agricultura familiar. Mas pretende ser, igualmente, um espaço estratégico para negócios, para o contato dos brasileiros com representantes internacionais de mais de 25 países, para a abertura de novos mercados, para a presença de autoridades e para a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Um dos eventos previstos pelos organizadores é a reunião dos 27 secretários estaduais de Agricultura do país, que já confirmaram presença. Além disso, todos os governadores estão convidados e é esperada, também, a participação de representantes do Ministério da Agricultura e do alto escalão do governo federal.

Mais de 25 países estarão representados na 48ª Expointer. Entre os estrangeiros, estão confirmadas as presenças de autoridades da Ásia, que é um grande e potencial mercado consumidor, das Américas, da África e da Europa, com destaque especial para a Itália, que terá estande próprio em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Estado.

Público e autoridades terão a oportunidade de acompanhar uma programação intensa e atraente, que inclui o maior concurso de cavalos crioulos da América Latina — o Freio de Ouro —, para cuja final, no dia 6 de setembro, são esperadas mais de 200 mil pessoas. Além disso, os visitantes poderão conhecer e fazer negócios no parque de máquinas agrícolas, onde estarão 120 expositores dos mais modernos equipamentos fabricados no Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção nacional nessa área específica.