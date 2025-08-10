Estado deve encontrar meios de assegurar maior celeridade nas perícias

Polícias científicas cumprem papel crucial na segurança pública e na garantia da justiça. A produção de provas técnicas ajuda no esclarecimento de toda a sorte de crimes, desde homicídios até a pedofilia na internet. Com isso, são chave tanto para a responsabilização de autores perante os tribunais como para demonstrar a inocência de pessoas indevidamente implicadas em delitos. A evolução tecnológica faz com que as perícias de todo os tipos – como as balísticas, papiloscópicas e médico-legais, entre várias outras – ampliem a capacidade de contribuir com as investigações policiais, elevando os índices de elucidação.

Pela relevância do trabalho, preocupa o quadro do Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Estado, revelado na semana passada pela repórter Leticia Mendes, da Rádio Gaúcha. A situação descrita resulta na demora de perícias, o que compromete apurações, livra criminosos de condenação e traz atribulações a cidadãos pela longa espera por laudos. Pelos relatos colhidos, o cenário é resultado da existência de um número de servidores bem abaixo do previsto em lei.

A defasagem em funções como técnicos em perícia, papiloscopistas e fotógrafos criminalísticos é superior a 60%, o que compromete o andamento e o desfecho de investigações. Os profissionais existentes ficam sobrecarregados e, ao cabo, não conseguem dar conta da demanda, a despeito da prestatividade. Enquanto a previsão legal seria de até 1.751 servidores, apenas 810 estão na ativa.

A reportagem trouxe exemplos concretos dos prejuízos da incapacidade de concluir as perícias no tempo adequado. Como o caso, de um ano atrás, de um homem preso por tráfico de drogas. Chegou o dia do julgamento e o acusado acabou absolvido pela falta do laudo comprovando que as substâncias encontradas com ele eram drogas. Ficou pronto quando era tarde demais. Mesmo no curso de apurações, a agilidade é essencial para prosseguir no desenvolvimento da linha de investigação mais provável.

Mas o relato mais tocante é o do policial militar Honório Mezzomo Neto, 43 anos, que até a semana passada aguardava havia meio ano a conclusão de um laudo sobre um acidente de trânsito que vitimou a esposa e um filho e deixou a filha de sete anos ferida. A menina ainda precisa de fisioterapia. Sem o resultado, ele não recebe o dinheiro do seguro do veículo. Dependeu de carona para transportar a filha. Depois obteve empréstimo com familiares para adquirir um carro, mas ainda espera o recurso para quitar a dívida.

Diante da relevância das tarefas do IGP, deve o Estado encontrar meios de assegurar maior celeridade nas perícias, essenciais para esclarecer casos como o das mortes por um bolo envenenado no final do ano passado, em Torres. Em um Estado ainda com sérias restrições financeiras, há limitações para ampliar de forma significativa o quadro. O instituto não é o único órgão do governo a ter déficit de funcionários. Ainda assim, há informação de que um concurso público foi aberto e foram autorizadas contratações emergenciais e outras medidas de estruturação para elevar a produtividade. Polícias científicas contribuem para a qualidade da investigação criminal e o combate à impunidade.











