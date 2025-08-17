Empregos no país sob risco após tarifaço de Trump

Em meio a tantas provações econômicas, não pode passar despercebida a informação revelada pelo IBGE sobre a força do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. A taxa de desemprego no Estado, no segundo trimestre do ano, ficou em 4,3%. É o menor patamar de toda a série atual da pesquisa, iniciada em 2012. A desocupação recuou 0,9 ponto percentual ante o trimestre imediatamente anterior e 1,5% ante igual período do ano passado, quando o Estado sofria o impacto da enchente histórica. Em números absolutos, na passagem do intervalo de janeiro a março para abril a junho, mais 60 mil pessoas encontraram trabalho.

Conforme a Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs), 85% dos bens produzidos em fábricas gaúchas e vendidos para os EUA permanecem sob um custo que, na prática, impossibilita os negócios

São números positivos, sem dúvida, mas estão no retrovisor. São anteriores ao tarifaço de Donald Trump, que sobretaxou uma grande variedade das exportações brasileiras em 50%. Uma lista de exceções beneficiou a maior parte da pauta do país, mas nem todas as unidades da federação tiveram a mesma sorte. Conforme a Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs), 85% dos bens produzidos em fábricas gaúchas e vendidos para os EUA permanecem sob um custo que, na prática, impossibilita os negócios.

O impacto segue bastante significativo. Em 2024, o Estado exportou US$ 1,85 bilhão para os EUA. Deste total, US$ 1,58 bilhão correspondem a itens que hoje estão 50% mais caros. O RS tem 1,1 mil indústrias que embarcam para o mercado norte-americano. Há companhias que têm boa parte da produção destinada à maior economia do mundo. Não estão nessa conta, ainda, os fornecedores e prestadores de serviços dessas empresas.

Existe o risco, portanto, de uma pancada forte e abrupta em alguns setores e empresas, com possível reflexo em demissões. Mesmo que o mercado de trabalho no geral permaneça forte, deve ser lembrado que a economia interna está em desaceleração, o juro segue estratosférico e a continuidade do impasse com os EUA pode alimentar um ciclo de desconfiança com consequências ainda não dimensionadas. Sabe-se que são políticas as razões do ataque de Donald Trump contra o Brasil. Com a aproximação do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é ajuizado descartar novas ofensivas, inclusive na área econômica.