Em meio ao tarifaço de Trump, o alento do aumento das exportações gaúchas para a Argentina

Estados Unidos e Argentina são dois dos principais mercados externos da indústria nacional e do Rio Grande do Sul. Embora a pauta de produtos vendidos não seja igual para os dois destinos, são clientes que absorvem essencialmente bens com agregação de valor, ao contrário da China, grande compradora de commodities. Em meio às preocupações com o baque gerado pelo tarifaço aplicado por Donald Trump contra o Brasil, merece atenção, por outro lado, o aumento das vendas para o país vizinho, em processo de estabilização macroeconômica e retomada da atividade.

Será proveitoso para o país e para o Estado se a Argentina conseguir de fato vencer a inflação e reencontrar a trilha do crescimento sustentável.

De janeiro a julho, o Estado exportou o equivalente a US$ 813 milhões para a Argentina, 50% a mais ante igual intervalo de 2024, conforme as estatísticas oficiais brasileiras. A base de comparação é baixa, por ter sido período de retração da economia pelo forte ajuste fiscal implementado pelo presidente Javier Milei. Mas o montante foi o maior para esses meses desde 2018. No mesmo recorte, as exportações nacionais para a Argentina avançaram 54%, para US$ 10,7 bilhões.

É provável que o aumento dos embarques para a Argentina não compense totalmente os negócios inviabilizados com os EUA. Ainda assim, pode significar um fôlego em especial para o RS. O Estado, afinal, teve um alívio mínimo com a lista de exceções à sobretaxa de 50% que começou a valer em 6 de agosto. Na média nacional, 44% dos bens transacionados escaparam da oneração máxima. No caso das fábricas gaúchas, somente 15%, conforme a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Mas seria um cenário muito mais danoso se, somado ao tarifaço, a Argentina continuasse em crise. O setor metalmecânico é o mais beneficiado pelo acréscimo da demanda do outro lado da fronteira, notadamente veículos e máquinas agrícolas.

Não há como a Argentina compensar uma freada brusca nas exportações para os EUA pela diferença do tamanho dos mercados. Enquanto a Argentina comprou US$ 813 milhões do RS, os EUA adquiriram US$ 1,14 bilhão. O país negociou US$ 23,7 bilhões para a maior economia do mundo, mais do que o dobro do montante enviado para os argentinos. Ainda assim, para o RS o país vizinho pode ser um amortecedor para o impacto do tarifaço. Deve-se aguardar os próximos meses para conhecer a envergadura do estrago causado pelas tarifas de 50%. Até julho, com antecipação de embarques, as exportações para os EUA cresceram no acumulado do ano.

Vive-se um tempo em que, pelas divisões políticas exacerbadas, militâncias torcem pelo sucesso ou fracasso de um governo, conforme as conveniências ideológicas. Mas, pelo alto grau de integração econômica e laços culturais históricos, Argentina e Brasil são parceiros indissociáveis, a despeito da linha de pensamento dos presidentes de turno. O grande fluxo de turistas de lá para cá no último verão é outra face a demonstrar o alento da recuperação argentina, mesmo que ainda seja frágil. Será proveitoso para o país e para o Estado se a Argentina, com um significativo mercado formado por uma população de 45 milhões de pessoas, semelhante à do Estado de São Paulo, conseguir de fato vencer a inflação e reencontrar a trilha do crescimento sustentável.