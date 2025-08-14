Elevar a aprendizagem é fator decisivo para o futuro do Rio Grande do Sul

Vai na direção certa o governo gaúcho com as medidas do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, apresentado na quarta-feira a diretores e gestores estaduais da área de ensino. Trata-se de uma política que cria incentivos financeiros para engajar toda a comunidade escolar nos esforços pela melhoria dos índices de aprendizagem. Qualificar a educação e o desempenho dos estudantes é um dos desafios definidores do Rio Grande do Sul das próximas décadas.

A transição demográfica acelerada do Estado obriga a elevar o nível de assimilação de conhecimento pelos alunos. Uma instrução mais robusta forma adultos com consciência de sua cidadania e também mais produtivos, capazes de responder às demandas do mercado de trabalho, aptos a inovar, empreender e a se adaptar às transformações tecnológicas cada vez mais rápidas. Com menos crianças e adolescentes, fruto da queda da taxa de fecundidade, é basilar ter capital humano mais produtivo. Isso significa elevar o potencial de geração de riqueza per capita. Jovens com melhor nível de aprendizado têm maiores chances de conseguir colocações com boa remuneração e de dar início a um ciclo virtuoso de ascensão social familiar. Ao cabo, é a economia do RS como um todo que ganha. São bem-vindas, nesse sentido, as iniciativas que criem condições para uma virada na qualidade do ensino, em especial na rede pública estadual, por ser a maior e pelo perfil do público atendido.

No caso do programa apresentado pelo governador Eduardo Leite, professores, diretores, funcionários de escolas e alunos terão gratificação financeira pelo desempenho. Para os profissionais das escolas, será criada uma espécie de 14º salário, proporcional ao atingimento das metas estabelecidas para cada instituição, medidas pelo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Haverá bonificação conforme a manutenção da frequência dos estudantes. Não existirá concorrência entre os educandários, e sim o estímulo para cada colégio avançar sobre os próprios resultados. Serão ainda premiados os três melhores alunos de cada turma nas provas de avaliação e haverá sorteios para os estudantes das classes que chegarem a ao menos 80% de comparecimento nos testes aplicados no 5º e no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Médio.

Estratégias de gratificação já são adotadas com bons resultados em outras unidades da federação. Para que sejam possíveis, é preciso margem orçamentária. Resta outra vez demonstrada a essencialidade de se buscar o equilíbrio fiscal do Estado.

Deve-se também deixar dogmas ideológicos de lado e ser pragmático: é da natureza humana mover-se por incentivos. No caso, cria-se um estímulo para toda a comunidade escolar se unir nos esforços pela aprendizagem. O propósito de buscar melhores condições de prosperidade para centenas de milhares de gaúchos é nobre. E a preparação para o Estado ter condições de continuar se desenvolvendo, a despeito do horizonte demográfico desafiador, é inadiável. Aguarda-se que a iniciativa entregue os resultados esperados e, assim, possa ser mantida, imune às alternâncias naturais de poder.
























