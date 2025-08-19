Diante do aumento da violência do trânsito, é irresponsável deixar controladores de velocidade inoperantes

Em resposta à omissão do governo, decidiu de forma correta e responsável a juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, ao determinar na segunda-feira o religamento dos radares que controlam a velocidade nas rodovias administradas pela União. Cerca de 45 mil quilômetros de estradas estavam desde o dia 1º de agosto com os equipamentos inoperantes por falta de verbas. Diante do aumento da violência do trânsito, com as mortes voltando a crescer nos últimos anos, não há como abrir mão dos equipamentos que inibem o excesso de velocidade.

É desajuizado não contar com equipamentos que inibem um dos fatores que mais causam tragédias

Espanta a inação do governo diante de uma situação alertada há bastante tempo. Já no ano passado se advertia para as consequências do corte de recursos orçamentários para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A autarquia informava que, para as ações nas quais estão incluídos os pagamentos dos serviços dos radares, seriam necessários R$ 364 milhões. Recebeu só R$ 43 milhões. Em julho, Dnit e Ministério dos Transportes afirmaram que negociavam com a Casa Civil uma solução para manter a fiscalização. Nada ocorreu e os radares foram desligados no início do mês.

A decisão tomada nesta segunda-feira integra uma ação popular ajuizada em 2019 sobre o tema. Na época, buscava-se reverter a posição do governo Jair Bolsonaro de desligar cerca de 8 mil radares. A magistrada lembrou a ironia de que, à época, o grupo político ora no governo era um dos mais estridentes contra a intenção de Bolsonaro. A ação popular, seis anos atrás, foi apresentada pelo senador capixaba Fabiano Contarato, então da Rede e hoje do PT.

A juíza Diana chama a atenção para outro detalhe intrigante, que foge à lógica. Em meio às dificuldades fiscais, o governo federal – além de negligenciar a segurança nas estradas – acaba por renunciar a receitas. O valor arrecadado com as multas é três vezes superior aos gastos para manter os controladores. O dinheiro não vai para as empresas que operam os radares ou para o Dnit. É repassado direto para o caixa da União. A falta de recursos para um serviço que significa maior segurança para os usuários de rodovias, por outro lado, é um retrato do descalabro orçamentário do país, que gera cada vez menos margem para gastos discricionários em virtude do aumento das despesas obrigatórias e das emendas parlamentares.

Precisa ser lembrado que 2024 foi o quarto ano seguido de aumento de mortes em rodovias federais em todo o país. O Painel CNT de Acidentes Rodoviários, da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), aponta que no ano passado foram registrados 73.114 sinistros em estradas federais, 8% acima de 2023. Produziram 6.153 vítimas fatais, aumento de 9%. A fonte das estatísticas é a Polícia Rodoviária Federal (PRF). São números que demonstram uma tendência de recrudescimento da carnificina no trânsito. Idealmente, os acidentes diminuiriam graças à educação e à conscientização de motoristas, que seriam cuidadosos para evitar comportamentos perigosos ao volante. Mas, diante de uma nova escalada de acidentes e mortes, é desajuizado não contar com equipamentos que inibem um dos fatores que mais causam tragédias.



