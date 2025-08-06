Congresso Nacional deve mais trabalho e avanço em matérias importantes neste segundo semestre

O Congresso Nacional trabalhou pouco no primeiro semestre, a não ser quando tratou de temas que interessavam aos próprios parlamentares e seus partidos. Na segunda metade do ano, deputados e senadores têm o dever de ser mais produtivos na apreciação de matérias relevantes para o país e para os brasileiros. Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na terça-feira é ilustrativa sobre a percepção acerca do Legislativo. Para 78% dos entrevistados, o Congresso é movido mais pelo espírito de corporativismo do que motivado pelos interesses dos cidadãos.

Diante de um governo federal fraco, sem articulação e forças para conduzir a agenda legislativa, cresce a responsabilidade dos líderes da Câmara e do Senado

Só há uma forma de mudar essa imagem: se dedicar com afinco a matérias que possam fazer a diferença na vida da população e que assegurem estabilidade e crescimento sustentável do país. Assuntos que mobilizam apenas grupos barulhentos não podem atrapalhar o andamento de temas prioritários. Um exemplo de comportamento reprovável é o da oposição bolsonarista, que na terça-feira, na largada do segundo semestre legislativo, deu início a uma obstrução das atividades do parlamento, inclusive com a ocupação das mesas diretoras da Câmara e do Senado. As sessões e os debates de terça-feira foram cancelados. Não há previsão regimental para a tática ora empregada.

Deputados e senadores fiéis a Jair Bolsonaro, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente, prometiam paralisar o Congresso até os comandantes das duas Casas se comprometerem a dar prosseguimento a pautas como a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e outros implicados na trama golpista. Outra recente pesquisa do Datafolha, da última sexta-feira, indica que 55% dos brasileiros rejeitam o perdão aos envolvidos na tentativa de reverter à força o resultado das eleições presidenciais de 2022. A possibilidade de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes tem exíguas chances de evoluir. Insistir nessa hipótese serve apenas para criar alvoroço.

De outra parte, há uma extensa pauta à espera da atenção dos parlamentares. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, base para definir as regras do orçamento de 2026, está atrasada. É preciso andar com a discussão sobre a mudança no Imposto de Renda, que prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil. A reforma administrativa é outra prioridade. A PEC da Segurança é mais um tema relevante que aguarda avanço. É provável que o pacote de ajuda a exportadores afetados pelo tarifaço de Donald Trump também tenha que, em breve, passar pelo Congresso.

Diante disso, espera-se que as lideranças do Congresso revertam a situação e não permitam que novas balbúrdias sabotem os trabalhos. Com a aproximação do julgamento de Bolsonaro no STF, previsto para setembro, é provável que surjam novos focos de tensão. Mas não é aceitável que o Congresso fique paralisado, manietado por um assunto que compete apenas ao Judiciário. Diante de um governo federal fraco, sem articulação e forças para conduzir a agenda legislativa, cresce a responsabilidade dos líderes da Câmara e do Senado. São compromissos que exigem deixar de desperdiçar energia com temas corporativos, como emendas, e ter mais entrega às tarefas que atendam aos anseios da ampla maioria da população.