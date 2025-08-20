Opinião da RBS

Com a instalação da CPI sobre o INSS, o que se espera é uma investigação séria

Não será legítimo nem aceitável que a apuração continue sendo pautada pela disputa eleitoral que se aproxima

