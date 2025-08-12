Alerta perturbador aos pais sobre o risco da exposição online de crianças exige resposta dos legisladores

Um dos temas mais comentados no Brasil nos últimos dias é o vídeo Adultização, postado pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, na quarta-feira da semana passada. Em poucos dias, foram mais de 32 milhões de vizualizações e uma imensa repercussão. O termo que dá título à produção se refere ao incentivo para que crianças tenham comportamentos que deveriam ser de adultos, mas com ampla exposição online. Trata-se de um alerta chocante mas necessário para pais, legisladores e autoridades. Espera-se que gere conscientização e debate consequente.

A partir da introdução, a denúncia se torna mais nauseante. São mostrados casos de exploração de menores precocemente sexualizados realizada por influenciadores e até familiares movidos pela lógica da monetização das plataformas digitais. O embrulho no estômago escala quando Felca demonstra como fotos e vídeos aparentemente banais de crianças em situações cotidianas, registrados pelos pais e postados inocentemente em suas redes sociais, se tornam um chamariz para pedófilos que habitam inclusive a superfície da internet. Essas imagens podem ser roubadas, usadas e trocadas por pessoas de personalidade doentia no submundo online em plataformas como o Telegram.

O youtuber cria um perfil novo no Instagram e, após algumas curtidas em imagens corriqueiras de crianças, sem qualquer conotação sexual aparente, o desdobramento é perturbador. O algoritmo é treinado e passa a mostrar a ele novas cenas infantis. O passo seguinte é a área de comentários virar um campo minado repleto de pedófilos e seus códigos, se conectando para a posterior troca de imagens de abusos. Tudo com nenhum cuidado das grandes empresas de tecnologia, que pela ação de algoritmos, ao cabo, impulsionam o que é um crime e lucram.

A reverberação do vídeo por certo já será útil para pais que desconheciam o risco de exposição online dos filhos, por mais que as imagens postadas sejam triviais. A partir da repercussão, especialistas voltaram a reforçar medidas como a utilização pelos pais de perfis fechados, para evitar o acesso de estranhos, e a importância de retardar ao máximo o uso das redes sociais, inclusive na adolescência. Menores que sofrem abuso sexual online amargam traumas que carregarão pela vida adulta.

A ressonância fez com que diversos parlamentares anunciassem projetos de lei para combater essa exploração. Mas já há uma matéria adiantada. O Projeto de Lei 2.628/2022, que trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, foi votado no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Versa sobre segurança online, restrições em jogos eletrônicos, publicidade infantil, redes sociais e tratamento de dados. As grandes plataformas têm meios para serem mais atentas e agir. Sua responsabilização deve ser maior. A recente análise do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet determinou que elas devem ser mais proativas na remoção de conteúdos do gênero.

O Congresso Nacional, de tantos maus exemplos recentes, pode e deve avançar no tema de proteção da infância. É pauta que precisa pairar acima da divisão política, ser discutida sem oportunismos e distorções e estar imune a lobbies.
















