A sociedade precisa de uma resposta aos furtos de fios em Porto Alegre

Os números impressionam e os depoimentos de cidadãos afetados e de autoridades envolvidas no combate ao furto de fios e cabos de cobre são desconcertantes. Reportagem do Grupo de Investigação (GDI) da RBS publicada nesta edição de Zero Hora mostra que a quantidade de casos no primeiro semestre, em Porto Alegre, subiu 110% em relação a igual período do ano passado e já é 3% superior a todo o 2024.

As estatísticas sobre um problema que não é recente e agora se agrava demonstram a insuficiência de todas as iniciativas propostas e implementadas nos últimos anos para pôr um freio nesta verdadeira chaga urbana, comum a todas as médias e grandes cidades do Brasil. Ainda é preciso encontrar meios para inibir os furtos, muitos cometidos à luz do dia e sem qualquer acanhamento, em meio à estupefação de quem assiste às cenas, assim como fechar ainda mais o cerco aos receptadores. As soluções, devido à complexidade do fenômeno, devem mirar múltiplas frentes, o que torna uma resposta adequada ainda mais desafiadora. O fato de ser um crime cometido especialmente por pessoas em situação de rua viciadas em crack — população que tem aumentado na Capital — demonstra ser um problema que atravessa também aspectos sociais e de saúde pública.

Há ainda um fator de mercado atuando. Os preços internacionais do cobre estão nas alturas por fatores como a guerra comercial de Donald Trump e por ser um metal essencial para a transição energética, na direção da eletrificação. As cotações globais acabam se refletindo nas ruas, com um novo surto de investidas contra a fiação. A despeito da dificuldade para mitigar os furtos de cabos e fios, cumpre não esmorecer nos esforços para combatê-los e preveni-los.

O que está em jogo, afinal, é o funcionamento das cidades. Os cabos arrancados apagam semáforos e causam transtornos no trânsito. Afetam a iluminação pública. Param as operações do trensurb. Deixam cidadãos, empresas e serviços públicos sem energia e no escuro. Na reportagem de Humberto Trezzi e Giovani Grizotti, é impactante a revelação do secretário de Segurança Pública da Capital, Alexandre Aragon, de que durante um fim de semana neste ano, a ação de um indivíduo, em busca de uns poucos metros de fio para trocar por um punhado de droga, deixou 230 mil pessoas e nove hospitais sem luz.