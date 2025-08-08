A balbúrdia no Congresso virou chance de blindagem contra investigações

A semana que marcaria a volta dos trabalhos legislativos em Brasília no segundo semestre chegou ao fim como uma das mais deprimentes da história do Congresso Nacional. Começou com uma balbúrdia sem precedentes, em que deputados e senadores oposicionistas tomaram de assalto as mesas diretoras das duas Casas e impediram ou tumultuaram sessões. O motim que durou quase 40 horas, com truculência e cenas coreografadas para as redes sociais, se encerrou, ao que parece, graças a um acordo aviltante voltado a dificultar investigações relacionadas aos parlamentares e outros políticos.

O preço para acabar com o sequestro, em especial da Câmara, foi encaminhar mais uma pauta meramente corporativa e de autoproteção, enquanto matérias de interesse do país seguem paradas. É mais um episódio a demonstrar que não há pudor quando o Congresso acha uma oportunidade para amealhar vantagens ou se salvaguardar do risco de punição por malfeitos.

A manobra traçada entre a bancada bolsonarista e o centrão, chancelado por Lira, prevê votar uma PEC para acabar com o foro privilegiado

A rebelião, com bolsonaristas à frente, escancarou o enfraquecimento do presidente da Câmara, Hugo Motta, que na quarta-feira quase não conseguiu sentar na própria cadeira, símbolo do poder da Casa. O desrespeito foi tamanho a ponto de o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), afirmar que, em caso de viagem de Motta ao Exterior, colocaria em votação a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023. O acordo que deu fim à algazarra foi selado pelo antecessor de Motta, Arthur Lira (PP-AL), sem a sua presença. Depois, Motta negou compromisso com qualquer acerto, mas na sexta-feira já emitia sinais de que o trato pode ser levado adiante.

A manobra traçada entre a bancada bolsonarista e o centrão, chancelado por Lira, prevê votar uma PEC para acabar com o foro privilegiado. Hoje autoridades como presidente da República, senadores e deputados, entre outras, são julgadas diretamente por tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), por crimes no exercício da função ou em razão do cargo. Assim, esses casos começariam em instâncias inferiores. De lambuja, as investigações contra parlamentares precisariam da permissão do próprio Congresso.

A intenção é escapar das garras do STF. Há cerca de 80 congressistas de quase todos os partidos – da direita à esquerda – investigados na Corte por desvios com emendas. A conferir, então, a posição inclusive de governistas empedernidos. A fraude nas aposentadorias do INSS também parou no Supremo pelo envolvimento de figuras com prerrogativa de foro. De quebra, há interpretações de que a artimanha ainda poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, tirando o processo em que é réu por tentativa de golpe de Estado do STF. Os interesses se somam. A PEC da blindagem promete ser mais um motivo de tumulto nas próximas semanas.

As manifestações se iniciaram na terça-feira, como resposta à prisão domiciliar de Bolsonaro. É legítimo protestar ou usar mecanismos regimentais de obstrução. Mas o que se viu foi a interdição à força do Congresso, uma violência contra a própria democracia. Os envolvidos na Câmara, bem identificados, são passíveis de punição pedagógica. O Estado democrático de direito e a moralidade perdem se o resultado da arruaça for o avanço rumo à impunidade.







