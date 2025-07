Um alento para os produtores rurais gaúchos endividados

A solução para o alto endividamento dos agricultores gaúchos atingidos pela sucessão de estiagens e chuvaradas nos últimos anos ainda não está assegurada, mas parece mais próxima. A esperança de uma saída para renegociar o acúmulo de compromissos em aberto, acessar crédito para as próximas safras e evitar uma quebradeira no campo veio com a aprovação pela Câmara dos Deputados, na noite de quarta-feira, de projeto de lei que permite usar recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar as dívidas de produtores. Os beneficiados serão aqueles reiteradamente prejudicados pelo clima hostil observado no Rio Grande do Sul nesta década, com repetidas frustrações de safras e perda da renda projetada para quitar os créditos tomados. O próximo passo é a apreciação pelo Senado.

É preciso discutir políticas e práticas para minimizar as chances de o tormento se repetir no futuro com esses mesmos agricultores

O texto prevê a possibilidade de serem utilizados até R$ 30 bilhões do fundo. Os agricultores que acessarem esse programa devolverão os recursos, mas em condições mais favoráveis, que assegurem fôlego para permanecerem na atividade. O resultado, fruto de uma articulação hábil da bancada gaúcha, é meritório. Foi construída uma solução intermediária, entre a inação e a ideia original. A primeira proposta previa o uso de recursos do Tesouro, possibilidade considerada inviável devido ao quadro já dramático das contas públicas. O prazo de pagamento previsto é de 10 anos, e não de 20, como constava na proposta de securitização das dívidas que tramitava desde o início do ano no Congresso. Os juros são de 3,5% ao ano para pequenos agricultores, 5,5% para os médios e 7,5% para os demais.

No Senado, o texto costurado pelo relator do substitutivo aprovado, o deputado gaúcho Afonso Hamm (PP), pode passar por alterações significativas. Até porque o governo federal, pego de surpresa pela votação, por certo tentará alterar pontos. Isso se a análise da matéria não for alvo de pressão para ser procrastinada. Os recursos do fundo, afinal, lastreiam outras políticas públicas, como o Minha Casa, Minha Vida. Mas deve ser preservada a capacidade de endereçar uma solução factível para as dívidas que se somaram e se tornaram impagáveis por fatores alheios à competência dos produtores. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado (Farsul), que ajudou a elaborar a proposta, junto com outras entidades, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), o passivo no campo chega a R$ 72 bilhões, incluindo as dívidas já repactuadas, as ainda não renegociadas, as vencidas e as por vencer.

A votação de quarta-feira, de qualquer forma, destrava o tema e tende a forçar o Executivo a se comprometer de forma mais séria a negociar os termos da ajuda, ainda que mais restritivos. Até aqui se notava uma postura de pouca disposição para formular uma saída para o problema.

O que está em jogo, agora, é evitar uma crise social sem precedentes no campo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso discutir políticas e práticas, da irrigação ao seguro agrícola, para minimizar as chances de o tormento se repetir no futuro para esses mesmos produtores. As mudanças climáticas são uma realidade e o risco de uma nova sequência de estiagens severas não pode ser desprezado.