Tarifaço de Trump: ainda é preciso persistir na negociação

A menos de uma semana da entrada em vigor do tarifaço contra o Brasil prometido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, não resta alternativa a não ser insistir na tentativa de abrir um diálogo com o governo norte-americano. A despeito da falta de interesse em negociar demonstrada até aqui pela Casa Branca, do lado brasileiro é dever esgotar todos os meios possíveis para encontrar algum avanço e evitar o pior cenário. Valem os esforços do Itamaraty, as buscas do vice-presidente Geraldo Alckmin para ter alguma interlocução com o primeiro escalão de Trump, as articulações da iniciativa privada junto a clientes, fornecedores e entidades empresariais norte-americanas e outros canais de conversação, como a delegação de senadores que vai a Washington.

Se impõe reiterar o interesse em tratar de temas econômicos, demonstrando que ambos os países perdem com uma taxa de importação proibitiva.

O caráter político da chantagem de Trump dificulta ainda mais essa tarefa, é verdade. Afinal, o Brasil está prestes a enfrentar uma tarifa de 50% sobre as exportações para os EUA, o maior patamar até agora imposto pela Casa Branca, não por razões comerciais. Na carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump citou os processos enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões judiciais que atingem plataformas digitais norte-americanas, mas se especula também incômodo com a atuação do Brics, bloco de emergentes que tem o Brasil como um dos principais membros. As justificativas de Trump são tão estapafúrdias que, noticiou-se nesta sexta-feira, os EUA ainda buscam base legal para a medida.

Nos últimos dias surgiram alguns sinais incipientes de pontos que poderiam ser explorados nas tratativas. A soberania brasileira e a independência do Judiciário, convém reforçar, não estão na mesa de negociação. Mas se impõe reiterar o interesse em tratar de temas econômicos, demonstrando que ambos os países perdem com uma taxa de importação proibitiva.

Um dos indicativos de possibilidade de negociação foi revelado por Alckmin, que manteve teleconferência com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. Nas palavras do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, o tom do diálogo foi o da busca pelo "ganha-ganha". Ou seja, com vantagens recíprocas. Em outra frente, senadores de diferentes linhas ideológicas terão compromissos a partir de segunda-feira com entidades empresariais e parlamentares norte-americanos.

Também foi revelado que, em reunião com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o encarregado de negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, manifestou o interesse norte-americano nos minerais críticos e estratégicos (MCEs) do país. Surge, portanto, outra pauta que pode evoluir. Negociar não significa entregar riquezas a estrangeiros, como sugere o nacionalismo embolorado, mas buscar conciliar benefícios para ambos os lados. A retórica agressiva de Lula, nesse sentido, atrapalha.

Ainda assim, é mandatório estar preparado para o cenário de o tarifaço de Trump ser praticado. Empresas e setores afetados necessitarão de apoio extraordinário. O governo federal já diz ter um cardápio de medidas. Na sexta-feira, o BRDE apresentou uma linha de crédito com juro subsidiado de R$ 100 milhões para as exportadoras gaúchas. Mas, mesmo que o tarifaço entre em vigor, deve ser mantida a racionalidade e a disposição para o entendimento. A retaliação é o último recurso.