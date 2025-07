Superavitário com os EUA, RS tem mais a perder com tarifaço de Trump

É de especial interesse do Rio Grande do Sul que cheguem a bom termo as negociações diplomáticas e comerciais voltadas a reverter o injustificável tarifaço de 50% que o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaça impor ao país a partir de 1º de agosto. O Estado, afinal, é superavitário no balanço entre exportações e importações para os EUA. É uma situação diferente do Brasil como um todo, que compra mais do que vende da maior economia do mundo. Se a discussão fosse apenas comercial, sem ser contaminada pela política e pela ideologia, apenas o bom senso deveria ser suficiente para a Casa Branca recuar.

Não resta alternativa a não ser esperar que a diplomacia profissional do país tenha êxito em ao menos diminuir bastante a taxação imposta pelos Estados Unidos

No ano passado, o saldo das trocas com os EUA foi positivo para o Estado em US$ 398 milhões. No primeiro semestre de 2025, a diferença foi de US$ 83,7 milhões, conforme estatísticas compiladas pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). É verdade que, em termos de tamanho do mercado, a China tem uma participação muito maior. O gigante asiático absorveu, em 2024, um quarto dos embarques gaúchos _ essencialmente soja em grão. Os EUA, em terceiro lugar, ainda aparecem atrás da União Europeia. Ainda assim, têm um peso relevante pelas características dos bens que compram. Conforme a Fiergs, os norte-americanos adquiriram 11,2% das exportações das indústrias locais no ano passado.

Em regra, a pauta destinada para os Estados Unidos é de maior valor agregado, como produtos de metal, material elétrico, móveis, veículos e calçados. São ramos que geram empregos numerosos e negócios ao longo da cadeia. Tabaco e alimentos são setores capilarizados que, na ponta, envolvem o trabalho de milhares de famílias no campo. Mantida a taxação de 50%, é provável que sejam exportações inviabilizadas, com prejuízos significativos à economia gaúcha e justamente em um período em que o Estado tenta se reerguer do baque das enchentes e das sucessivas estiagens. Redirecionar vendas para outros destinos, por outro lado, é trabalho que requer tempo e dedicação. Mas, diante do protecionismo de Trump, prospectar novos mercados e ampliar fatias em outros já desbravados passa a ser uma obrigação.

Em relação ao tarifaço, não resta alternativa a não ser esperar que a diplomacia profissional do país tenha êxito em ao menos diminuir bastante a taxação imposta pelos Estados Unidos. Mas é necessária e positiva, nesse sentido, a confirmação de que o governo pretende ouvir empresas e entidades dos setores mais atingidos para traçar a estratégia. A negociação a ser conduzida exige habilidade inaudita pelo fato de que as ameaças de Trump incluem uma inaceitável chantagem que afeta a soberania brasileira e vilipendia as instituições democráticas do país.

A participação da iniciativa privada é adequada, também, para lembrar o governo da inconveniência de acirrar a rivalidade com os EUA, de olho nos dividendos eleitorais do discurso nacionalista. Convém evitar que arroubos retóricos dificultem a contenção de danos. Também é preciso analisar com profundidade os reflexos de uma possível retaliação. Taxar bens americanos em magnitude semelhante traz o risco de se importar alta de preços, em dias de inflação já pressionada no Brasil.