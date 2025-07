Reembolso não encerra escândalo

A devolução do dinheiro não encerra o caso. A restituição dos valores, afinal, será feita com recursos do Tesouro. Será mais uma conta da incúria e da corrupção dividida entre todos os contribuintes. Além disso, acrescenta mais um prego no caixão da credibilidade do arcabouço fiscal do país. Os pagamentos, afinal, não serão contabilizados nos limites da meta fiscal, mas ao cabo elevam o rombo das contas públicas. Assim, é essencial que a sociedade se mantenha atenta para que as autoridades e instituições envolvidas na resposta ao escândalo não esmoreçam nos esforços para recuperação do dinheiro junto às entidades que promoveram as fraudes e seus dirigentes. Muitas eram fantasmas e nem sequer tinham estrutura para fornecer os serviços que diziam prestar.