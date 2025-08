Os desafios e os esforços para manter os jovens no campo

A passagem do Dia Nacional do Agricultor, nesta segunda-feira , é oportunidade para refletir sobre o futuro das atividades exercidas no campo. Características locais fazem com que o tema tenha especial relevância no Rio Grande do Sul. A agropecuária é base da economia gaúcha. Não apenas pela produção da porteira para dentro, mas pela influência no desempenho da indústria, do comércio e dos serviços. Nesse contexto, os eventos climáticos extremos, como estiagens recorrentes e enchentes, se tornaram um desafio adicional para quem tira o sustento da terra. A forte presença da agricultura familiar é outra peculiaridade. São mais de 290 mil propriedades com essa característica, conforme anuário estatístico de 2024 da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

É necessário assegurar a rentabilidade das atividades, a incorporação de tecnologias e a qualidade de vida no campo

Todos esses pontos se encontram em uma preocupação: a sucessão rural. A população no campo cai e, em termos proporcionais, envelhece _ fenômeno que não é exclusivo do RS. Conforme o mesmo anuário, a única faixa de idade que cresce nas áreas rurais é a acima de 60 anos. Entidades do setor repetem que há um número significativo de propriedades sem uma nova geração da família assumindo as rédeas do negócio pelo fato de os jovens serem cada vez mais atraídos para as cidades.

Apesar de o deslocamento do meio rural para o urbano ser um fenômeno esperado e que ocorre no mundo todo, cresce a busca por encontrar formas de incentivar a permanência ou o retorno de jovens que saem para estudar, assegurando a continuidade das propriedades nas mãos dos descendentes. Para que isso ocorra, é necessário assegurar a rentabilidade das atividades, a incorporação de tecnologias e a qualidade de vida no campo, com melhor acesso a meios de produção e facilidades como conexão com a internet.

Um exemplo nesse sentido é a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural, sancionada pela Presidência da República na semana passada, após ser aprovada pelo Congresso. O espírito da lei é incentivar que os jovens rurais, muito além do apego a um modo de vida vinculado à terra, continuem a produzir alimentos e enxerguem a permanência como uma oportunidade de crescimento econômico. É uma política voltada a jovens entre 15 e 29 anos e prevê facilitação de crédito, parcerias com instituições de ensino e pesquisa e com entidades do Sistema S, além do estímulo à formação de cooperativas.

No Estado, onde cerca de 1,3 milhão de pessoas _ ou 12% da população _ ainda vivem no campo, há iniciativas recentes com propósito semelhante. Ainda neste mês, o governo gaúcho assinou com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) o chamado Pacto pela Juventude Rural, voltado a fortalecer políticas públicas que ajudem na permanência das novas gerações no meio rural, com acesso a crédito, educação e inovação. O RS conta ainda com o Programa Agrofamília _ Jovens. Nas duas etapas iniciais, prevê o aporte de R$ 12,5 milhões para incentivar a geração de renda.

Espera-se que essas ações vinguem e ajudem as novas gerações de agropecuaristas a prosperar. Para que isso ocorra, notadamente no Estado, ainda é preciso avançar em pontos basilares, como a adaptação das propriedades aos extremos do clima.