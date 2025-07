Omissões reveladoras na cúpula do Brics

A declaração final da cúpula do Brics, encerrada ontem no Rio de Janeiro, também é bastante reveladora pelo que não diz. As omissões no texto são reflexo tanto do consenso tornado mais difícil a partir da ampliação dos países-membros como da própria conduta problemática de diversos sócios do bloco, fundadores ou novos.

Visões distintas e temas tabus para sócios com regimes autocráticos elevam o risco de dispersão do foco original do grupo de países emergentes

O resultado foi um enunciado com banalidades, a exemplo da defesa do multilateralismo e da reforma do Conselho de Segurança da ONU, e passagens facciosas, como a condenação à Ucrânia por ataques ao território russo, como se não fosse a Rússia _ uma das nações criadoras do Brics _ a responsável pelo conflito a partir de uma invasão sem justificativas ao país vizinho. O autocrata Vladimir Putin, aliás, não foi ao Rio pelo temor de ser detido devido a mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças ucranianas.

Não deixou de chamar atenção, também, a defesa do Irã, feita por meio da crítica aos bombardeios preventivos a instalações nucleares e militares do país persa, um dos novos membros do Brics, desde 2023, e uma teocracia que reprime com mão de ferro o próprio povo, financia o terrorismo e, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à ONU, estava enriquecendo urânio em plantas secretas em patamares próximos aos necessários para uma bomba.

A firmeza em defender o Irã, porém, faltou em outros trechos, como no que critica o protecionismo e a imposição de tarifas, mas sem citar nominalmente os EUA como promotor da guerra comercial condenada. De nada adiantou o aparente cuidado para não melindrar Donald Trump. O presidente dos EUA não teve meias palavras e ameaçou com tarifas adicionais de 10% países que se alinharem às "políticas antiamericanas do Brics".

Hoje com o Brasil na presidência rotativa, o grupo se consolidou oficialmente em 2006, com Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul se somou em 2010. O Brics teve início com a percepção legítima de que os organismos globais de governança não atendiam aos interesses dos emergentes por serem dominados pelos países desenvolvidos do Ocidente. É adequado reivindicar um mundo mais multipolar e propor ações econômicas, diplomáticas e políticas que respondam às aspirações dos Estados em desenvolvimento. Mas, com a ampliação em 2023 para 11 nações, a maioria dos membros passou a ser de países autoritários.

A chegada de novos membros trouxe inconvenientes. Diluiu o poder de influência brasileiro e tornou mais complexa a busca por consensos, como mostra a própria declaração final. Visões distintas e temas tabus para sócios com regimes autocráticos elevam o risco de dispersão do foco original do Brics, com perda de pragmatismo e peso no tabuleiro global. A ausência no Rio do presidente chinês, Xi Jinping, é indício desse esvaziamento. De outro lado, se consolida o entendimento de que o bloco atua com viés antiocidental. É uma imagem que não serve aos verdadeiros interesses do país, cujo histórico diplomático é norteado pela equidistância dos polos. Governos de turno também não devem jamais ignorar que o Brasil é, em primeiro lugar, uma democracia.