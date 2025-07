Governo deve estar preparado para o pior cenário e apoiar empresas atingidas por tarifaço

O Rio Grande do Sul é um dos principais interessados em uma solução. Na hipótese de as tarifas proibitivas serem praticadas, as empresas gaúchas necessitarão de um instrumento consistente que limite o impacto em suas atividades, com reflexo nos empregos. Estudo publicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na semana passada, mostrou que o Estado é a segunda unidade da federação mais afetada pelo tarifaço, atrás somente de São Paulo. A perda de PIB poderia chegar a R$ 1,9 bilhão. Cerca de 22 mil postos de trabalho estão de alguma forma expostos à iniciativa extorsiva da Casa Branca. O Rio Grande do Sul é superavitário no comércio com os EUA, ao contrário do país.