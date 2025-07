Enchente amplia o desafio da alfabetização no Rio Grande do Sul

Mais um dado evidencia a envergadura dos prejuízos causados pela enchente de maio do ano passado no Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação (MEC) divulgou na sexta-feira o resultado de um levantamento sobre o nível de alfabetização das crianças brasileiras matriculadas no 2º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas, a partir de exames aplicados pelos Estados em 2024. O Brasil não alcançou a meta estabelecida devido ao desempenho dos estudantes gaúchos. Conforme a pasta, foi o reflexo do número elevado de escolas que permaneceram um grande tempo fechadas após serem atingidas pela tragédia climática.

A cheia de 2024 foi mais um duro golpe na assimilação de uma das habilidades básicas das crianças gaúchas

Em nível nacional, o país avançou, com 59,2% das crianças de sete anos aptas a escrever bilhetes e convites e ler textos simples e histórias em quadrinhos, por exemplo. Em 2023, eram 56%. Mas o objetivo era alcançar 60%. Conforme o MEC, caso os estudantes do RS repetissem a performance anterior, a meta seria batida. Mas, no Estado, apenas 44,6% dos alunos testados foram considerados alfabetizados, ante 63,4% em 2023.

Os resultados reforçam o tamanho do desafio da educação no RS e a importância da efetividade das ações propostas para reverter esse quadro. Além da perda de posições nos rankings nacionais nas últimas décadas pelo avanço maior de outras unidades da federação, a pandemia trouxe prejuízos adicionais à aprendizagem. A cheia de 2024 foi mais um duro golpe na assimilação de uma das habilidades básicas das crianças gaúchas. A alfabetização deficiente prejudica o desempenho dos alunos nas séries seguintes, limitando a capacidade de compreensão das demais matérias.

Em meados de maio do ano passado, apenas na rede estadual eram mais de mil escolas atingidas pela cheia – o número, em 248 municípios, equivalia a cerca de um terço do total das instituições geridas pelo governo gaúcho. Quase metade dos estudantes desses colégios, à época, ainda não havia retornado às aulas. As redes municipais tornaram esses quantitativos ainda maiores, como no caso de Porto Alegre, onde aulas também foram suspensas. Além dos estragos nas instalações e equipamentos dos prédios, um grande número de professores se viu impedido de dar aulas por problemas de acesso ou por terem suas residências danificadas. A cheia, por qualquer ângulo que se olhe, foi trágica para a educação.

Segundo o MEC, apenas 10% das cidades gaúchas evoluíram na alfabetização na passagem de 2023 a 2024, o pior resultado do país. Para efeitos de comparação, em Minas Gerais 80% dos municípios apresentaram melhores resultados no Indicador Criança Alfabetizada de um ano para o outro. A meta final do programa é chegar a um percentual de alfabetização de 80% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental em 2023.

A partir dos resultados, a pasta apontou Estados prioritários para atuar e ajudar na melhora dos índices. Das oito unidades da federação nessa lista, a única de fora das regiões Norte e Nordeste é o Rio Grande do Sul. Espera-se que MEC, governo gaúcho e municípios consigam reverter essa situação nos próximos anos, de forma consistente. Alfabetização na idade certa é crucial para o futuro desempenho escolar e, por consequência, para uma vida adulta digna.