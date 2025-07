Brasil deve reagir à chantagem de Trump de maneira altiva e racional

A decisão irascível do presidente dos EUA, Donald Trump, de determinar tarifas de 50% às importações brasileiras a partir de 1º de agosto , impõe ao governo Lula e à diplomacia profissional do país um desafio de rara complexidade. A singularidade da reação reside no fato de ser preciso encontrar uma resposta a uma retaliação econômica motivada por razões políticas, c omo expõe a própria carta de Trump endereçada ao Palácio do Planalto. A única alegação comercial citada pelo republicano é escandalosamente falsa . Os EUA, ao contrário do que afirma o mandatário norte-americano, são superavitários nas trocas com o Brasil .

A chantagem com o Brasil por critério político é gritante pela menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro e por uma tentativa de interferir em questões soberanas do Brasil, como a independência do Judiciário. Choca ainda que a incitação à investida econômica, que pune empresas e trabalhadores brasileiros, tenha partido do próprio bolsonarismo, com notórias conexões com o trumpismo. Mostra que o alegado patriotismo não passa de discurso e, acima do Brasil, para os próceres da extrema direita nativa, Bolsonaro e seus famíliares, estão os interesses pessoais do chefe do clã, réu por tentativa de golpe de Estado e sob a perspectiva de prisão. Também é risível a justificativa de que as sanções dizem respeito à liberdade de expressão. A única liberdade defendida por Trump e seguidores internos e externos é a do mais forte impôr seus caprichos e doutrinas, restando aos demais a opção de aceitar quietos o arbítrio.