Alheio a Trump, processo sobre tentativa de golpe segue seu curso

Em meio ao turbilhão causado pela investida do mandatário norte-americano, Donald Trump, contra a economia e a integridade da democracia brasileira, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu no final da noite de segunda-feira a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. A postura de Gonet, que em nada surpreendeu diante das evidências e testemunhos que já vieram a público, atesta que o sistema judicial não se vergará diante da tentativa de intimidação da Casa Branca. O PGR teve o mesmo entendimento em relação aos outros sete réus da ação penal do chamado núcleo crucial, que teria atuado por uma ruptura institucional no país.

Trump, na semana passada, ameaçou impor a partir de 1º de agosto tarifas de 50% às importações brasileiras. Na carta desconexa destinada ao governo brasileiro em que tenta justificar a medida, restou clara apenas que a motivação é política e ideológica, e não comercial. Logo no início da mensagem cita a sua relação com Bolsonaro, diz que "este julgamento não deveria estar acontecendo" e que deveria acabar "imediatamente", como escreveu, em letras maiúsculas, dando ênfase à intromissão indevida em assuntos internos do Brasil. A chantagem de Trump já foi amplamente rechaçada pelas instituições brasileiras, que mostraram-se firmes na defesa das prerrogativas nacionais.

A peça entregue por Gonet ao relator do caso na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, no último dia do prazo para a etapa das alegações finais da acusação, mostra que o processo se encaminha para o desfecho. Prosseguirá o seu curso, indiferente à pressão de Trump e às articulações da família Bolsonaro junto ao governo norte-americano para punir a economia brasileira por motivos ideológicos e, sobretudo, pessoais. Acredita-se que o julgamento comece em setembro. Os membros da Primeira Turma decidirão pela condenação ou absolvição dos réus guiados unicamente pelos autos do processo e provas nele contidas, o que reforçará a confiança no próprio judiciário. Seus juízos serão alheios a qualquer coação externa. As ameaças do presidente norte-americano, portanto, não modificarão o destino de Bolsonaro e dos demais réus.

Pontos desarrazoados na carta de Trump não faltam. Entre eles, uma arrevesada pressão sobre o Executivo brasileiro por um tema que compete apenas ao Judiciário. Líderes de democracias deveriam compreender bem que a separação dos poderes é pilar de qualquer república sadia. É possível que essa desorganização argumentativa revele, no fundo, um espírito autocrático.

Ao mesmo tempo, em outra frente, governo brasileiro, diplomatas e empresários se articulam para abrir algum diálogo com os EUA para reverter o tarifaço, que será prejudicial a ambas as economias. A independência do Judiciário e, por consequência, a sua confiabilidade, no entanto, não estão na mesa de negociação. Se o STF merece reparos por eventuais interferências em atribuições de outros poderes, verborragia de ministros, decisões monocráticas e práticas corporativas, deve ficar claro que se trata de assunto a ser examinado apenas pela sociedade brasileira e suas instituições.