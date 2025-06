Mal amanhecia nesta quarta-feira e a reportagem da Rádio Gaúcha, no bairro Mathias Velho, em Canoas , ouvia moradores desolados com as casas novamente alagadas . O relato da aposentada Noeli de Abreu resumia o drama das famílias da região. A água voltou a estragar os seus bens . Desta vez, arruinou o que ela conseguiu readquirir para repor o que foi perdido após a enchente do ano passado. "Vai tudo fora de novo", lamentou.

A solução perdurável depende de um despertar definitivo sobre a responsabilidade compartilhada entre gestores públicos, legisladores, componentes do sistema de Justiça e cidadãos. Os alagamentos pela chuva também têm como causa o descaso da própria população com o descarte inapropriado de lixo , que acaba entupindo bocas de lobo e bueiros. Contribuem, claro, o serviço deficiente de coleta de resíduos domésticos e a falta de manutenção adequada da rede pluvial.

As mudanças climáticas são incontroversas e as tarefas de mitigação de seus efeitos, de prevenção de seus impactos e de adaptação precisam ser divididas .

Aos cidadãos cabe dar o exemplo por meio de atitudes cotidianas, consumo consciente, voto refletido e pressão nos representantes eleitos. Dos gestores aguarda-se empenho na entrega das tão faladas obras estruturantes. Do sistema de Justiça espera-se apego ao princípio constitucional de que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida". Dos legisladores, nos três níveis federativos, se requer prudência e compromisso com as futuras gerações ao serem analisadas propostas que levem a mais degradação ambiental. É preciso cada um fazer a sua parte para não serem eternos os episódios como os que levam famílias humildes a terem as casas invadidas pelas águas e a assistirem resignadas a uma nova perda de seus parcos pertences.