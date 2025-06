Prospectando oportunidades

Tem lógica a estratégia do Palácio Piratini de abrir um escritório da InvestRS em São Paulo, destinado a prospectar investimentos para o Estado e auxiliar empreendedores gaúchos a fechar negócios. A presença física da agência de desenvolvimento na cidade que é o motor financeiro e econômico do país facilita contatos e tratativas que objetivam mostrar a empresários e corporações nacionais e do Exterior os atrativos e as vantagens comparativas do Rio Grande do Sul.

Espera-se que a InvestRS amadureça institucionalmente e atravesse governos, consolidando-se como instrumento de Estado

É na capital paulista, afinal, que está sediada a maior parte dos grandes conglomerados que operam no Brasil. Assim, é também onde estão os principais executivos e as decisões são tomadas. Ainda que a tecnologia permita contatar quem quer que seja em qualquer canto do mundo, conversas olho no olho e apresentações presenciais ainda são capazes de fazer a diferença para conquistar investimentos disputados por outras unidades da federação.

O Rio Grande do Sul, desafiado pela crise climática, atravessa um período decisivo de sua história. A enchente do ano passado, de força destruidora inaudita, foi um momento de inflexão. Escancarou a urgência de o Estado encarar gargalos crônicos e buscar solucioná-los sem mais tergiversar, como forma de se tornar mais competitivo – tanto para não sofrer com o êxodo de capital humano e negócios, como para fomentá-los e atraí-los.

Apesar das potencialidades inequívocas, é notório que a economia gaúcha, nas últimas décadas, perdeu dinamismo, em especial na comparação com outros Estados. Para reverter esse quadro é necessário, em primeiro lugar, reconhecê-lo e deixar de procrastinar o endereçamento das soluções estruturais nas mais diversas áreas, como finanças públicas, infraestrutura e educação. Demonstrar que o enfrentamento dos obstáculos é feito com seriedade é passo essencial para conquistar a confiança de investidores e, assim, voltar a consolidar o Rio Grande do Sul como terra de oportunidades para setores tradicionais da economia gaúcha e segmentos emergentes.

A diversificação das atividades, com atenção à tecnologia, à inovação e à transição energética, é parte relevante dessa virada de chave. Ganha importância, nesse contexto, o anúncio de novos empreendimentos do ramo de semicondutores feito na segunda-feira, no evento de apresentação do novo escritório da InvestRS. Chama atenção o projeto do grupo Tellescom, sediado em São Paulo, de aplicar R$ 1 bilhão em uma unidade em Cachoeirinha. Outro protocolo de intenções confirmado foi com a Chipus Microeletronics, de Florianópolis, para montar um centro de desenvolvimento e pesquisa no Estado, ainda sem cidade definida.

Em funcionamento desde o final de 2024, a agência mostra em seu balanço de atividades que, nesse curto período, teve contato com aproximadamente 500 empresas. As tratativas resultaram em investimentos projetados no valor de R$ 5 bilhões. Espera-se que a InvestRS amadureça institucionalmente, seja protegida de ingerências políticas e consiga atravessar diferentes governos consolidando-se como instrumento de Estado. Norteada pelo profissionalismo, tem maiores chances de lograr êxito no objetivo de impulsionar o desenvolvimento social e econômico do RS.