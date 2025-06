Por um ambiente virtual mais saudável

A decisão para que as big techs deixem de, na prática, lavar as mãos diante de postagens delituosas de terceiros que atingem indivíduos e a coletividade se deu na análise sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Oito ministros já votaram. Sete consideraram em desacordo com a Carta esse trecho da lei de 2014, total ou parcialmente. Vale hoje que as plataformas só são obrigadas a remover conteúdos de usuários por decisão judicial. A punição ocorreria somente pelo descumprimento da determinação.