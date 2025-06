Pesadelo repetido

Ainda que não atinja a dimensão catastrófica da enchente de maio de 2024, a atual inundação em várias regiões do Estado já provoca os mesmos sofrimentos para as populações atingidas: vidas interrompidas, famílias desabrigadas, casas danificadas, móveis e eletrodomésticos inutilizados, estradas e pontes obstruídas e um trauma coletivo que se renova a cada chuva mais consistente.

O mais doloroso e decepcionante neste momento é a constatação de que, passado um ano da maior tragédia climática que se abateu sobre o Estado, muitos municípios gaúchos continuam vulneráveis às precipitações volumosas e à elevação dos níveis dos rios, inclusive em áreas que podiam — e deviam — estar mais protegidas. Nesse aspecto, cabe, sim, responsabilizar gestores públicos, legisladores e a burocracia estatal pela demora na implementação das obras estruturantes prometidas — evidentemente, sem desconsiderar também o descaso de parcela da população com a educação ambiental, incluído aí o descarte inadequado do lixo que entope bueiros e dificulta o escoamento das águas.

Há uma evidente dessintonia entre os discursos oficiais e o clamor dos moradores de áreas vulneráveis. Enquanto os governantes apontam soluções distantes e dependentes de projetos visíveis apenas no papel, os cidadãos lamentam perdas e reclamam que nada ou pouco foi feito pelo poder público para evitar a repetição do pesadelo do ano passado. Ressalve-se nesse contexto alguns municípios em que a Defesa Civil vem procurando remover os moradores ribeirinhos de forma preventiva. Na maioria dos casos, porém, são os próprios habitantes dessas áreas de risco que procuraram socorro antes de a situação se tornar incontornável.

Toda vida perdida deve ser lamentada, isso é inquestionável. Mas a significativa redução no número de vítimas fatais na enchente atual é também um registro que merece ser considerado, até mesmo em reconhecimento à conscientização dos próprios cidadãos que já não esperam para serem salvos no último momento. A autopreservação é um aprendizado valioso, principalmente quando se sabe, por previsões e estudos científicos, que os desarranjos climáticos tendem a se repetir com maior frequência no futuro.