Representação questionada

Encerra-se no final do próximo mês o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso Nacional atualize a distribuição de cadeiras na Câmara Federal com base no último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para evitar que a atualização resulte na perda de mandatos para alguns parlamentares, lideranças partidárias correm contra o tempo para aprovar uma proposta que cria 14 novas cadeiras de deputados federais — e eleva o gasto anual da Casa em R$ 39,1 milhões, conforme cálculo do Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Não é o melhor caminho: o país já gasta demais com seus representantes parlamentares e com a estrutura dispendiosa que os cerca.

Em primeiro lugar, cabe considerar que a correção na representatividade não é uma imposição arbitrária da Suprema Corte nem motivo para novo conflito entre os poderes. O tribunal acatou uma ação do governo do Pará, que denunciou omissão do Legislativo em adequar o número de deputados às mudanças populacionais apontadas pelo Censo.

Pelos novos cálculos, Pará, Santa Catarina, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais teriam suas bancadas aumentadas, enquanto Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Piauí, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro perderiam cadeiras. O Rio Grande do Sul ficaria com dois deputados a menos, mas a bancada mais afetada seria a do Rio de Janeiro, que poderia perder quatro cadeiras.

O uso do verbo no condicional se impõe porque a reação dos parlamentares é de total inconformismo. Enquanto alguns deputados mais exaltados levantam suspeitas sobre a precisão do Censo do IBGE, outros argumentam que a proporcionalidade determinada pela Constituição já não vinha sendo cumprida pois São Paulo, que detém 20% da população do país, deveria ter o dobro da bancada atual.

Poucos, porém, estão levando em conta que o país já gasta demasiado com os atuais 513 deputados e suas despesas paralelas. De acordo com o Instituto Millenium, associação civil sem vínculos político-partidários, cada deputado custa atualmente R$ 273 mil por mês aos cofres públicos.

A questão do aumento das despesas precisa ser levada em conta. Se, cada vez que um recenseamento indicar alterações populacionais nas unidades federativas, a Câmara optar pelo aumento do número de parlamentares em vez de redimensionar as bancadas, não haverá recursos suficientes para mantê-la.

Além disso, o que mais interessa para os cidadãos brasileiros é a qualidade de seus representantes e não a quantidade das bancadas estaduais. E o atual debate é uma boa oportunidade para os eleitores aferirem isso, até mesmo porque em breve poderão corrigir pelo voto eventuais distorções mantidas pelo corporativismo e por interesses partidários.