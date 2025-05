Passo temerário

Com as consequências das mudanças climáticas a todo momento mostrando a sua fúria , como bem sabem os gaúchos, a discussão de matérias legislativas que mudem normas ambientais merece cuidados redobrados. Passa a ser ainda mais necessário que o Brasil mostre na prática que, além de desejável, é perfeitamente possível conciliar progresso econômico com sustentabilidade e preservação dos biomas . Não foi o que fez o Senado, na semana passada, ao aprovar o Projeto de Lei (PL) 2.159/2021 , que passou a ser conhecido como o novo marco do licenciamento ambiental.

Genericamente, a justificativa dos senadores foi a de que o novo marco destrava obras e projetos pelo Brasil. É verdade que, no país, há excesso de burocracia, inclusive no tema do licenciamento. Assim, são bem-vindas as modernizações de legislações que, com segurança, garantam mais agilidade a projetos de infraestrutura e investimentos produtivos. Mas não a qualquer custo. A esta altura, com o aquecimento global mostrando suas garras, com sucessivos prejuízos inclusive a empresas e à agricultura, o Congresso brasileiro já deveria ter notado que o conceito de progresso não é o mesmo de 50 anos atrás. O desenvolvimento não prescinde da sustentabilidade ambiental e, mais do que isso, em muitos casos ambos estão conjugados em negócios de grande potencial, caso da transição energética.