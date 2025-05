Emprego em alta indica recuperação

Os números da geração de empregos formais no Rio Grande do Sul são mais um sinal a evidenciar que a recuperação econômica pós-enchente é consistente. Ainda que persistam sequelas da tragédia climática na infraestrutura e empresas atingidas permaneçam em busca do reerguimento completo, o mercado de trabalho forte reconforta por indicar demanda e atividade aquecidas.

Conforme os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho na quarta-feira, o Estado teve em abril um saldo líquido positivo de 8.678 vagas com carteira assinada, entre admissões e demissões. No acumulado dos quatro meses de 2025, o Rio Grande do Sul soma 75.525 empregos formais criados. Merece destaque o fato de ter sido a indústria, que em regra tem melhores salários e precisa de mão de obra mais qualificada, o segmento que mais recrutou. As fábricas absorveram mais de 35 mil funcionários formalizados neste ano.

O quantitativo do quadrimestre demonstra o momento favorável à geração de postos de trabalho por outro detalhe. O número é 8% superior ao do mesmo período do ano passado, antes da cheia e dos efeitos negativos que causou, inclusive milhares de demissões nos meses seguintes. Note-se que, também neste recorte de janeiro a abril, o Brasil desacelerou e criou 3% menos empregos com carteira do que em 2024.

Também é significativo o fato de o Estado ter atingido, em abril, o maior estoque de trabalhadores com carteira assinada de toda a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. No total, eram ao final do mês 2.909.465 pessoas no Estado contratadas pela CLT, 2,4% acima do número de abril do ano passado.

Trata-se de mais um indício de que a economia gaúcha, a despeito dos percalços, reage bem. Convém lembrar que a enchente não foi o único fator climático que castigou o Rio Grande do Sul nos últimos anos. A sequência de estiagens nesta década atrapalhou o crescimento do Estado pelos efeitos no campo e reflexos que irradia na indústria, no comércio e nos serviços.

Deve-se também referir que, ao mesmo tempo que as contratações crescem, empregadores se queixam da dificuldade para encontrar mão de obra para preencher as vagas existentes. Isso mostra que existe espaço para uma geração de empregos ainda mais forte. Há uma série de razões para esse fenômeno. Entre elas, as novas formas de trabalho, como as vinculadas a aplicativos. Mas existem outras causas em que há margem de manobra. Um exemplo seria a revisão dos cadastros de programas sociais para encontrar pessoas jovens e saudáveis com plenas condições de ter uma vida produtiva.

É preciso ainda ampliar iniciativas para capacitação às vagas que exigem mais habilidades, como na indústria. Estão em curso programas voltados a integrar imigrantes, treinar egressos do serviço militar obrigatório e utilizar o trabalho de apenados. Há calçadistas instalando linhas de produção em penitenciárias do Estado. Mas, a despeito de ações pontuais, a falta de mão de obra tende a ser uma tendência consolidada. Será inescapável buscar soluções estruturais, como a incorporação de tecnologia e uma aposta firme na educação para formar capital humano mais produtivo. _