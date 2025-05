Dias de alerta na saúde

A maior longevidade, traduzida no crescimento do número de idosos em proporção aos demais grupos etários, tem consequências como o aumento da procura pelos serviços de saúde pública. Trata-se de uma circunstância que obriga União, Estado e municípios a dar mais atenção à área. Ainda que o aprimoramento da gestão seja desejado, problema que aparece de forma crônica em municípios da Região Metropolitana, permanece o desafio do financiamento. O Piratini prometeu verbas extras para a Operação Inverno, mas se espera que cheguem também a um bom termo as discussões em andamento para o Estado aplicar de fato os 12% da receita na saúde. Não há ainda como esmorecer nas cobranças ao governo federal para que a tabela do SUS fique mais próxima dos custos reais. Deve-se ter cuidado, no entanto, com propostas que carecem de base legal, como a de usar os recursos do Funrigs no custeio da saúde. O dinheiro do fundo pode ser empregado apenas para a resiliência climática ou no enfrentamento das consequências dos eventos extremos. Não parece ser esse o caso de agora.