A responsabilidade da bancada gaúcha

Esta série de editoriais contempla temas apontados como prioridade para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul por entidades da indústria, do comércio, do agronegócio e pelas bancadas estadual e federal de deputados em reuniões com o Conselho Editorial do Grupo RBS. Os temas abordados são:

Essa heterogeneidade de opiniões e de grupos representados por óbvio também está presente na bancada gaúcha no Congresso Nacional. Neste momento de reconstrução do Estado pós-enchente, com desafios críticos para a retomada do desenvolvimento e para o futuro, cresce a responsabilidade dos 31 deputados federais e dos três senadores eleitos pelos gaúchos . Ainda que tenham pontos de vista discrepantes, devem saber o momento de deixar as diferenças de lado para convergir e atuar em conjunto na defesa das principais demandas do Estado.

Historicamente se observa que bancadas do Norte e Nordeste, mais articuladas entre si, conseguem essa coordenação no momento de brigar pelas causas regionais e obtêm melhores resultados no jogo político em Brasília. No caso do Rio Grande do Sul, nota-se uma divisão exacerbada que leva à perda de influência do Estado, com pouca ocupação de espaços de poder. As ações dos parlamentares têm de estar menos sujeitas ao ruído das redes sociais e mais sintonizadas com as questões da vida real e atreladas a estratégias de desenvolvimento do RS. Pode ser robustecida, nesse sentido, uma aliança com as demais bancadas do Sul, para unir forças. A sociedade gaúcha espera de seus representantes a compreensão do momento histórico.