Plantando e colhendo inovação

São diversos os legados que o South Summit Brazil já deixou para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. No balanço das quatro edições realizadas até aqui, a cidade e o Estado mostraram-se para o mundo, startups gaúchas tiveram uma oportunidade ímpar de exibir o valor de suas inovações, contatos foram feitos, negócios restaram fechados ou encaminhados e ideias floresceram a partir da troca de experiências. Em um momento em que o mundo reage com perplexidade à escolha da maior e uma das mais abertas economias do planeta por trilhar o caminho do isolamento, o evento que se realiza desde 2022 no Cais Mauá, na Capital, move-se pelo espírito da promoção de conexões.

Os benefícios do esforço para atrair para o Estado um dos principais eventos globais que discutem novas soluções são cada vez mais palpáveis. Entre os principais resultados está o adensamento do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul.

Os gaúchos atravessam um período de profundas reflexões sobre as guinadas necessárias para vencer velhos e novos desafios para o desenvolvimento. São adversidades que o Estado há tempo se debate para solucionar, como as relacionadas à qualidade da educação, ou mais recentes, como o tema da resiliência climática. Não será repetindo ações que o Rio Grande do Sul encontrará saídas para esses problemas, do ensino aos prejuízos com estiagens repetidas e enchentes. Paradigmas a serem rompidos não faltam.

Incentivar o ambiente da inovação traz ganhos dobrados para o Estado

Incentivar o ambiente da inovação traz ganhos dobrados para o Estado. Favorece que aqui frutifique e se consolide a cultura do empreendedorismo de inovação, criando aglomerados de startups, fomentando centros de pesquisa e encorajando que empresas de todos os ramos invistam na busca de soluções para seus negócios. É a forma de se edificar um novo pilar que, com o tempo, ganhe peso no PIB e ajude o Rio Grande do Sul a diversificar e sofisticar a economia. O fato de o poder público estar envolvido, da mesma forma, ajuda a moldar políticas e legislações que se mostrem amigáveis ao surgimento de pequenos empreendimentos guiados pela inquietação e por novas mentalidades. O incentivo à participação de escolas, voltado a inspirar, é outra aposta na direção correta.

Por outro lado, a inovação tem o poder de colaborar para que setores tradicionais, do segmento metalmecânico ao coureiro calçadista, passando pelo agronegócio, ganhem competitividade. Inovação não é só tecnologia, mas encontrar formas mais eficientes de executar tarefas ou processos. Não há escassez de talentos no Rio Grande do Sul. Mas é preciso retê-los. Assim como atrair cérebros de outras partes. Disso depende a sedimentação desse ambiente orientado à inovação.