O ápice da crueldade

O acordo de cessar-fogo firmado em janeiro previa a troca de reféns inocentes capturados em 2023 por prisioneiros palestinos mantidos encarcerados por Israel. Sem pudores, os membros do Hamas já vinham transformando a libertação dos apanhados mantidos vivos em espetáculos grotescos de propaganda e humilhação. Neste episódio de quinta-feira, porém, chegou-se ao ápice da crueldade , com a exposição em regozijo dos caixões em público. O ato foi classificado como "abominável" pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A Cruz Vermelha também condenou firmemente a encenação, lembrando que a devolução de restos mortais, se realizada com um mínimo de humanidade, deveria ser feita com respeito aos mortos e aos enlutados. Foi uma perversidade chocante, mas talvez não surpreendente. A malignidade demonstrada pelo Hamas nada mais foi do que uma demonstração do que seus membros são capazes de cometer em nome da sua causa de ódio a Israel.

O acontecimento da última quinta-feira torna a demonstrar a brutalidade dos terroristas e confirma que uma paz duradoura na região depende do alijamento do Hamas do controle sobre Gaza. A solução mais viável para a convivência harmoniosa entre israelenses e palestinos tem como base a construção do respeito mútuo entre os dois povos. Trata-se de um objetivo que deve ser buscado de forma incansável, com o apoio da comunidade internacional. Esta saída, no entanto, depende do fim do domínio do Hamas no enclave, uma vez que o grupo tem como princípio fundador a busca pela extinção de Israel. Não é possível construir a desejada coexistência pacífica se, em uma das partes que deveriam buscar o consenso, reina o arbítrio de um movimento sanguinário que nega o direito de o outro existir.