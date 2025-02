Caso para o plenário do STF

É bastante provável que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros crimes será aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . O ex-presidente deve ser julgado ainda neste ano pela Corte. Confirmando-se a hipótese, será um processo fadado a galvanizar a atenção dos brasileiros , com ampla reverberação também internacional. Figuraria no banco dos réus, afinal, um ex-mandatário da República que mantém a devoção de parcela significativa dos brasileiros e a repulsa de outra parte. Estaria ainda em análise se foi tentada a mais grave agressão contra uma democracia.

Sobram motivos para concluir que será um acontecimento histórico e de enorme repercussão , junto ao escrutínio da conduta dos demais denunciados que vierem a se tornar réus, alguns de alta patente militar. Da mesma forma, não faltam razões para se reforçar a importância de o processo penal ser conduzido sem que se arrede um milímetro das balizas da Constituição e com totais garantias de prerrogativas como o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dada a sensibilidade do caso, é preferível inclusive que sejam feitas concessões não obrigatórias para estreitar a margem de versões que coloquem suspeição no processo.

Noticia-se que há ministros descontentes com a postura de Moraes. Entre outras alegações, lembram que a Corte estará analisando as responsabilidades de um ex-presidente da República. Trata-se de um caso de rara retumbância, de peso político e que ficará na memória do país. Nada mais adequado, portanto, do que dividir a tarefa com todos os membros do STF, conferindo maior legitimidade à decisão.