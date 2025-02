A indústria entre o vigor e a incerteza

Mesmo as fábricas gaúchas, apesar do desempenho mais tímido, reflexo da enchente de maio, saíram-se bem. Afinal, a despeito das adversidades, ainda registram um crescimento de 0,3% no acumulado do ano até novembro, último dado divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Foram 13,7 mil postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Novo Caged. Em todo o Brasil, chegou-se a 306,8 mil vagas formais.