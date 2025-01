Do excesso à falta de chuva

Os produtores rurais gaúchos fitam o horizonte na esperança de a chuva prometida para os próximos dias se confirmar e amenizar a escassez de umidade que ameaça mais uma safra de verão. A falta de precipitações adequadas já compromete as projeções de uma colheita cheia. A constatação preocupante está no levantamento da Rede Técnica de Cooperativas (RTC), que indica uma redução de 21% na produtividade da soja ante o esperado em outubro. A confirmação dessa quebra traz incertezas, inclusive, quanto ao crescimento esperado do PIB do Rio Grande do Sul para 2025.

O quadro atesta que o Estado segue despreparado para enfrentar o fenômeno recorrente das estiagens

Mesmo que as perdas diminuam caso a chuva volte, o quadro atesta que o Estado segue despreparado para enfrentar o fenômeno recorrente das estiagens. Políticas públicas parecem não ter o alcance idealizado. Nas propriedades, pelas mais variadas razões, inclusive alheias a suas vontades, como a disponibilidade de energia e burocracias, ainda se hesita em investir em irrigação.

A resiliência climática perseguida pelo Estado não deve se resumir à prevenção do impacto de enchentes devastadoras como as recentes. As estiagens são repetidas e legam prejuízos bilionários. Nos últimos quatro verões, foram três episódios. Levaram a uma perda equivalente a uma safra inteira, conforme cálculo da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

Ano após ano, as discussões se sucedem sem os resultados esperados. É intrigante a informação de que o programa do governo gaúcho para ampliar a irrigação está com dinheiro sobrando, à espera de tomadores. Só 10% dos recursos disponibilizados teriam sido empenhados. O Estado tem hoje somente 15% da área de milho irrigada. Na soja, cultura mais relevante economicamente, somente 3,2%.

É ilusão esperar que a maior parte das lavouras tenha essa alternativa no futuro. Ainda assim, há muito espaço para avançar, junto a outras frentes, como práticas conservacionistas que ajudem o terreno a reter umidade e pesquisas para desenvolver cultivares mais adaptadas. Nos últimos anos surgiram alguns avanços, como o fim da exigência de licenciamento ambiental para pivôs de irrigação. Outro exemplo é a possibilidade de açudes de até 25 hectares serem licenciados pelos municípios. Mas também existem casos que são verdadeiros monumentos à incúria, como as barragens de Jaguari e Taquarembó, na Campanha, obras iniciadas em 2009 e ainda inconclusas. É de se averiguar, ainda, se há margem para a utilização dos recursos dos fundos destinados à reconstrução do Estado após a enchente de maio para projetos que mitiguem os efeitos de períodos secos.