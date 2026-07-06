Nílson Souza

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O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Tecnologia no futebol
Opinião

Por um fio de cabelo

A tecnologia no futebol garante decisões mais precisas e justas, mesmo quando diferenças mínimas invalidam nossas emoções

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