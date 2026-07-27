Nílson Souza

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O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

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Opinião

Cinco prompts urgentes

Se a máquina sabe quase tudo, talvez esteja na hora de perguntar como ela pretende nos devolver o essencial

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