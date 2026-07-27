Cinco prompts urgentes

Diante de tantas respostas automáticas, ainda resta saber quem formula as perguntas certas. Matheus Bertelli / Pexels

Prezada senhora I. A.

1) Considerando as principais variáveis meteorológicas de pressão atmosférica, temperatura e umidade do ar aferidas por respeitados institutos climáticos nacionais e internacionais, somadas às previsões diárias das elegantes apresentadoras do quadro do tempo na televisão e acrescidas de crenças populares baseadas no movimento das formigas, nas dores das articulações e na dança da chuva de alguns povos originários, gostaria de saber se o Rio Grande do Sul chegará ao final deste mês emerso ou submerso.

2) Com base nas aparências e desaparências resultantes da harmonização facial, das canetas emagrecedoras e do velho photoshop, incluindo sua própria capacidade de transformar falsidade em realidade nas imagens e vídeos criados pelos seus incansáveis algoritmos, peço-lhe que me aponte um rosto autêntico e confiável entre as dezenas de candidatos às próximas eleições que já sobrecarregam nossas telinhas com sorrisos forçados e santinhos de propaganda política.

3) O que os brasileiros devem fazer para se livrar da inadimplência, da bandidagem, do vício em apostas esportivas, do golpismo digital, dos políticos irresponsáveis, da desonestidade nos jogos de futebol, da desinformação, do uso excessivo de telas, do radicalismo, dos preconceitos, do feminicídio, do negacionismo ambiental e da sanha tarifária de Donald Trump?

4) Como adequar os avanços tecnológicos que agilizam as operações bancárias, o atendimento nas repartições públicas, as compras online e os negócios em geral às demandas de uma expressiva parcela da população que tem dificuldade para lidar com teclados, links e chatbots?