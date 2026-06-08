Nílson Souza

Nílson Souza

O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Cabine do tempo
Opinião

O VAR na História

Se desse para rever o passado em câmera lenta, sobrariam discussões para muitas prorrogações

Nílson Souza

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