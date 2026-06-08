O VAR na História

Poderíamos utilizá-lo para elucidar algumas questões pendentes da história do país. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nesta antevéspera de Copa do Mundo, cabe lembrar que o futebol ficou mais justo e honesto depois da implantação do VAR (Video Assistant Referee ou, em bom português, Árbitro Assistente de Vídeo), que estreou no mundial de 2018. A verificação tecnológica vem ajudando a moralizar o futebol ao corrigir erros e punir safadezas. Se houvesse um VAR retroativo, a própria história das Copas seria diferente. Só para lembrar um exemplo emblemático: aquele gol de Maradona com la mano de Dios contra a Inglaterra, em 1986, teria sido anulado – e o jogo poderia ter tomado outro rumo.

A ideia do "VAR-r" me provoca a imaginação – e não apenas para o futebol. Poderíamos utilizá-lo para elucidar algumas questões pendentes da história do país. Peguemos para exemplo aquele quadro de Pedro Américo sobre o Grito do Ipiranga: afinal, Dom Pedro estava montado num flamante cavalo castanho ou numa das mulas que até mesmo as comitivas imperiais utilizavam para viagens longas e difíceis? O príncipe vestia aquele uniforme de gala dos Dragões da Independência ou estava amolambado, saindo de trás de uma moita, como insinuam historiadores maledicentes?

Voltando ainda mais no tempo: Cabral desembarcou mesmo no sul da Bahia ou sua frota bateu primeiro na costa do Rio Grande do Norte como sugerem estudos recentes da carta de Pero Vaz de Caminha? E Tiradentes? Tinha aquela imagem cristianizada dos livros, com cabelos e barbas longas, ou foi executado com a cabeça raspada como ocorria com os prisioneiros da época? E suas últimas palavras teriam sido a expressão heroica “morro com a liberdade” ou o desabafo “seja rápido” para o carrasco? Se o VAR-r não captasse o áudio, uma leitura labial poderia resolver isso. Por fim, o traidor Joaquim Silvério dos Reis fez um filme com a grana mal havida ou teria sido enforcado como disse recentemente uma autoridade do país? (Essa não precisa de VAR, só entrou para mexer com o vespeiro da polarização).