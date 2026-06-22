As telas e as crianças

Desenho da Disney fala sobre crianças que abandonam os brinquedos convencionais por causa das telas. Disney / Pixar / Divulgação

Acaba de estrear nos cinemas brasileiros o filme Toy Story 5, que tem como foco um dos grandes desafios da humanidade nestes tempos digitais: como promover o convívio saudável das crianças (e dos adultos também) com as telas. Levanta o dedo aí quem nunca viu um bebê hipnotizado pelo celular do pai ou da mãe? A cena ainda provoca olhares contrariados, mas torna-se cada vez mais rotineira nos dias atuais, mesmo com todas as advertências médicas e científicas sobre o excesso de exposição dos pequenos às telinhas luminosas.

Assim como a televisão era utilizada, em um passado não muito distante, como babá eletrônica, hoje, os brinquedinhos interativos são os preferidos dos habitantes da primeira infância. E também, de alguns pais atarefados demais para dar atenção à piazada. Para onde vai levar esse novo hábito? Não sabemos. Como administrar adequadamente a relação das crianças com a tecnologia? Não sabemos. Como nós mesmos podemos utilizar a inteligência artificial sem efeitos colaterais e danos à sociedade? Não sabemos.

Outro dia li uma notícia verdadeiramente desconcertante sobre vaias frequentes de estudantes norte-americanos a professores e palestrantes sempre que mencionam a IA em suas apresentações. Fiquei com a impressão de que o ludismo digital (em alusão ao movimento de operários que invadiam fábricas e quebravam máquinas durante a Revolução Industrial do século 19) está começando por jovens enfarados de tecnologia e temerosos de serem preteridos pelos robôs. É exatamente esse o tema do desenho da Pixar: crianças que abandonam os brinquedos convencionais por causa das telas.

Sinceramente, não sei como vamos sair desse brete. Até gosto de brincar com a IA. Outro dia usei duas fotos pessoais e pedi que ela gerasse uma imagem em que apareço passeando de mãos dadas com o menino que fui aos cinco anos. Fiquei encantado com o resultado. Mas, num segundo olhar, a consciência pesou e tive que contar àquele garoto de infância totalmente analógica, que a brincadeira tardia gastou energia elétrica e água potável para resfriar os servidores, contribuindo para a crise hídrica e para o efeito estufa do planeta.

O filme do estúdio norte-americano que mais investe em computação gráfica é, também, uma espécie de mea culpa, mas sugere uma saída conciliatória. As crianças que estavam no cinema aplaudiram.