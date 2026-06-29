A glória e a desgraça na Copa do Mundo 

Muslera foi destaque negativo do Uruguai. Fernando Llano / AP

A Copa do Mundo ainda vai produzir outros heróis e vilões antes do apito final, mas alguns personagens já conquistaram os seus 15 minutos de fama, para o bem ou para o mal, como na previsão atribuída ao artista plástico Andy Warhol. Outros, por enquanto, estão confirmando a idolatria construída ao longo de suas carreiras. Aparecem com destaque nesse Olimpo de quase divindades o argentino Messi, o francês Mbappé, o norueguês Haaland e o brasileiro Vinícius Júnior, que saltaram na frente na tabela de artilheiros. Eles merecem os aplausos, mas seu protagonismo não surpreende: estão fazendo o que os fãs do futebol esperam deles.

O que realmente encanta e comove no esporte mais popular da Terra são os heróis e vilões improváveis. Nessa condição, pelo lado positivo, despontou o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que ajudou a seleção de seu país a alcançar o feito histórico de, na condição de estreante, alcançar a fase eliminatória do Mundial. Aos 40 anos, o cabo-verdiano Josimar José Évora Dias consagra-se como herói nacional ao mesmo tempo em que se torna símbolo de resistência ao etarismo e de superação a adversidades, por seu passado de menino pobre criado pela avó.

Do lado ruim da moeda do destino ficou seu colega de posição, o uruguaio Fernando Muslera, também de 40 anos, que cometeu falhas em jogos importantes e acabou sendo apontado por torcedores e cronistas esportivos como principal responsável pela eliminação da seleção do seu país. Muslera, que nasceu na Argentina, mas iniciou sua carreira exitosa em clubes uruguaios, entrou na sua quinta Copa como ídolo de três continentes (foi campeão também pela Lázio da Itália e pelo Galatasaray da Turquia) e saiu amaldiçoado por seus patrícios. Foi substituído no intervalo do jogo decisivo sem estar lesionado, quase uma condenação sumária.