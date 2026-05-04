Na ponta da língua

É uma falha temporária de acesso à memória lexical. Kanu Art_Gallery / adobe.stock.com

Passei parte do dia procurando uma palavra. Tinha lido na noite anterior um artigo interessante sobre o chamado fenômeno da ponta da língua, que ocorre quando a gente esquece momentaneamente um termo para definir algo que estamos relatando. Ocorre com todas as pessoas: o falante conhece a palavra, quase lembra dela, mas trava por segundos, minutos e até horas. E não são raras as situações em que a maldita palavrinha emerge do cérebro quando já não há mais ouvintes por perto. Dá uma raiva...

Pois bem, quis testar a minha esposa no café da manhã – ela é praticante habitual de palavras cruzadas –, mas não encontrei a resposta para minha própria indagação:

— Sabes qual é o termo que define o esquecimento momentâneo de uma palavra que a gente conhece, mas não vem na hora de falar?

Ela não sabia. Só que eu nem pude comemorar a pretendida (e hipócrita) superioridade intelectual, pois também não me veio a definição exata. Saí de fininho. E me recusei a apelar para o Google, convicto de que iria lembrar logo. A danada só voltou no meio da tarde, quando estava trabalhando em um texto no computador. Fui correndo contar para a estimada cruzadista, que, naquele momento, acompanhava o noticiário na televisão:

— Letologia! — eu disse, sem fazer preâmbulo.

— O quê? — reagiu ela, sem entender.

— Aquela palavra que te perguntei pela manhã, para explicar a situação em que a gente esquece um termo, parece que vai lembrar, mas só lembra muito depois.

Sem tirar os olhos da TV, ela ironizou:

— Pois devia ser lentologia!

O tranquilizador – li depois – é que a letologia acontece em qualquer idade, embora seja mais frequente entre idosos e pessoas bilíngues. A Psicologia Cognitiva explica que se trata de uma falha temporária de acesso à memória lexical, ou seja, ao nosso vocabulário interno. Não é doença, mas às vezes indica estresse e ansiedade. Os remédios sugeridos são descanso, leitura, jogos de palavras e desafios mentais que estimulem o cérebro.