Onde chegará nosso planeta flutuante? NASA / Divulgação

Deve ser uma delícia flutuar na imponderabilidade, que é como os cientistas chamam a situação de queda livre dos astronautas na nave durante a viagem espacial – fenômeno equivocadamente confundido pelos leigos com falta de gravidade. Pois para este leigo que compartilha sua leiguice com os pacientes leitores nestas crônicas terça-ferinas, não falta apenas gravidade: falta coragem. Jamais me meteria numa cabine claustrofóbica para ser lançado ao espaço na ponta de um foguete, mesmo que a recompensa fosse a visão incomparável do nosso planeta inteirinho, suspenso no vácuo.

Esta cena provocou uma declaração inspirada do astronauta canadense Jaremy Hansen, um dos tripulantes da Artemis II: "Vivemos num planeta frágil. Nosso propósito nesse planeta, como seres humanos, é encontrar alegria em nos apoiarmos mutuamente, criando soluções juntos em vez de destruir".

Alguém prestou atenção nessa histórica manifestação intergaláctica? Trump ouviu? Putin ouviu? Outros doidos sanguinários que comandam países poderosos e máquinas de guerra ouviram? Talvez até tenham ouvido, mas certamente vão fingir que não é com eles.

Que cansaço ser humano!

Esse desabafo não é meu. É uma expressão do saudoso cantor e compositor italiano Sérgio Endrigo, numa bela canção chamada Arca de Noé, que tem muito a ver com a aventura espacial. Diz um dos versos, na língua de Dante: "Partirà. La nave partirà. Dove arriverà. Questo non si sa".

Sim, a nave que realmente importa é este nosso planeta flutuante, habitado – como a arca bíblica – pelo cão, pelo gato, por mim e por você. Onde chegará? Isso não se sabe, principalmente se continuar sendo comandada por lideranças autoritárias, gananciosas, predatórias e desumanas.