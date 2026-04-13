Nílson Souza

Nílson Souza

O jornalista Nílson Souza escreve semanalmente em ZH.

Artemis II
Notícia

Planeta frágil

Jamais me meteria numa cabine claustrofóbica para ser lançado ao espaço na ponta de um foguete

Nílson Souza

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